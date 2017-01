Phim ca nhạc Sing nhận 2 đề cử giải Quả Cầu Vàng

Phim Sing đã chính thức ra rạp vào mùa lễ cuối năm 2016 và nhận được những nhận xét tốt từ báo chí lẫn người hâm mộ. Mới đây, phim còn nhận 2 đề cử Quả Cầu Vàng.

Cuốn phim hoạt hình đến từ nhà sản xuất lừng danh Illumination đã khẳng định chỗ đứng vững chắc trong dòng phim giải trí dành cho gia đình, thống lĩnh phòng vé với vị trí đầu bảng xếp hạng doanh thu trong những ngày đầu ra mắt.

Sing đã tạo nên những chiến thắng vẻ vang trong thị trường quốc tế. Phim giành vị trí đứng đầu trong tuần lễ ra mắt tại Đức, Mexico. Thú vị hơn, nhà sản xuất Illumination mới nhận tin vui khi sản phẩm mới nhất này nằm trong 2 danh mục đề cử giải thưởng Quả Cầu Vàng lần thứ 74. Đó là đề cử Phim hoạt hình xuất sắc nhất và giải Bài hát gốc xuất sắc nhất trong phim cho ca khúc Faith.

Với hơn 65 bài hát nhạc phim thuộc mọi thể loại từ jazz, rap, pop, thính phòng…, gồm những ca khúc lãng mạn quen thuộc như My way của Frank Sinatra, cá tính như Bad romance của Lady Gaga, hay ca khúc lần đầu được giới thiệu như Faith do huyền thoại Stevie Wonder và Ariana Grande song ca đã biến phim Sing thành một bữa tiệc âm nhạc đặc sắc để thết đãi thượng khách.