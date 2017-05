Phim Ấn Độ cạnh tranh với phim Mỹ

Phim cổ trang Ấn Độ “Baahubali: The Conclusion” ra mắt từ ngày 28 tháng 4 ở hơn 9.000 rạp toàn cầu, trong đó có 5.000 rạp tại Ấn Độ. Theo Box Office Mojo, tác phẩm thu về 81,2 triệu Mỹ kim, đứng thứ ba tuần qua sau Guardians of the Galaxy vol. 2 (101,2 triệu Mỹ kim) và The Fate of the Furious (87,7 triệu Mỹ kim).

Ở Ấn Độ, tác phẩm mở màn ăn khách nhất lịch sử với 60,8 triệu Mỹ kim. Thắng lợi của “Baahubali: The Conclusion” đánh dấu sự phát triển của phòng vé Ấn Độ – quốc gia đông dân thứ hai thế giới. Trang India.com gọi sự kiện này là “lời đáp trả” các phim ăn khách của Mỹ.

“The Fate of the Furious” đạt 319 triệu Mỹ kim ở Trung Quốc, nhưng chỉ thu về 17,7 triệu Mỹ kim ở Ấn Độ, dù hai nước có dân số tương đương. Thay vào đó, khán giả Ấn hướng đến các phim Bollywood nhiều hơn. Ở Bắc Mỹ, “Baahubali: The Conclusion” gây bất ngờ khi thu về 10,3 triệu Mỹ kim dù chỉ chiếu ở 425 rạp. Trong khi đó, phim dẫn đầu Bắc Mỹ tuần qua là The Fate of the Furious thu 19,9 triệu Mỹ kim từ 4.077 rạp chiếu.