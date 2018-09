Phiên xử một người tỵ nạn Syria giết một thiếu nữ

Vancouver: Trong hôm thứ sáu ngày 14 tháng 9, đông đảo người trong đó có rất đông những người Canadians gốc Hoa , đã đến tham dự phiên xử một nghi can về tội giết một thiếu nữ 13 tuổi ở thành phố Burnaby, tỉnh bang British Columbia.

Nghi can là Ibrahim Ali, một người tỵ nạn Syria, vừa được định cư ở Canada 18 tháng , đã bị buộc tội giết người ở trường hợp gia trọng, cấp độ 1.

Phiên tòa đã bị đình trệ vì cần có người thông dịch tiếng Ả Rập, và sau đó luật sư đại diện của bị cáo đã xin trì hoãn lại.

Thẩm phán tòa án đã cho hoãn lại phiên xử cho đến ngày 12 tháng 10.

Cộng đồng những người tỵ nạn Syria ở thành phố Vancouver đã lo ngại là việc giết người của một người tỵ nạn Syria, sẽ gây những tiếng xấu về cộng đồng những người tỵ nạn này trong những ngày sắp tới.

Cũng có tin là nghi can Ali là một người bị bệnh tâm thần?