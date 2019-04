Phi thuyền Do Thái bị trục trặc khi hạ cánh xuống mặt trăng

Khi còn cách mặt trăng khoảng 15km, phi thuyền “Beresheet” của Do Thái bị mất kiểm soát và đâm xuống mặt trăng trước khi hạ cánh.

Hôm 11/4, thành viên Tổ chức Công nghiệp Hàng không vũ trụ Do Thái, ông Opher Doron, xác nhận với AP rằng phi thuyền đổ bộ mật trăng của họ đã bị rơi trên bề mặt mặt trăng.

Ông Doron cho biết động cơ của phi thuyền này bị tắt khoảng 20 phút trước khi hạ cánh và các nhà khoa học đang cố gắng tìm ra nguyên nhân.

Ông Doron nhấn mạnh đây vẫn là “nhiệm vụ thành công” vì Do Thái đã chạm tới mặt trăng và gần hạ cánh thành công. Ông cho biết: “Mảnh vỡ của phi thuyền Beresheet nằm rải rác tại nơi hạ cánh”.

Cũng theo ông Doron, “Beresheet” là phi thuyền đổ bộ nhỏ và rẻ nhất từng được phóng lên mặt trăng. Nó có kích thước bằng một chiếc máy giặt và tham gia cuộc đổ bộ mặt trăng đầu tiên do tư nhân tài trợ.

Do Thái nuôi tham vọng trở thành quốc gia thứ tư chinh phục mặt trăng sau Mỹ, Nga và Trung Quốc nhưng hy vọng tạm thời bị dập tắt.

“Beresheet” đã vượt qua quãng đường 6,5 triệu km, một con số đáng chú ý đối với một phi thuyền không gian được thiết kế với tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu và giảm giá. Trong vòng 2 tháng qua, “Beresheet” bay vòng quanh trái đất nhiều lần trước khi đi vào quỹ đạo mặt trăng.

Phi thuyền mang theo một thiết bị của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) để đo từ trường và cung cấp cái nhìn sâu hơn về lõi sắt của mặt trăng. Người đứng đầu NASA, Jim Bridenstine, cho biết ông cảm thấy tiếc nuối vì sứ mệnh của Do Thái bị thất bại.

T.L (theo AP)