Phái đoàn Tòa thánh Vatican đến Việt Nam

Mạng VietCatholic loan tin cho biết phái đoàn do Đức ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn, đến Việt Nam vào ngày 16/1 và kết thúc chuyến làm việc vào ngày 20/1.

Vào ngày 18/1, phái đoàn có cuộc làm việc với Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Tôn giáo Chính phủ Hà Nội. Ngoài ra phái đoàn cũng đến gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và thăm xã giao một vài cơ quan chính phủ Việt Nam

Trong ngày 17/1 đoàn đến thăm Toà giám mục Phát Diệm. Đây là một địa phận mà trước kia nhiều giáo dân di cư vào miền Nam năm 1954. Vào ngày 19/1, phái đoàn Tòa Thánh thăm Trung tâm Thánh Mẫu La Vang và Tổng giáo Phận Huế. Kết thúc chuyến thăm, phái đoàn thăm Văn phòng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và nơi làm việc của vị đại diện không thường trú của Tòa thánh Vatican tại Việt Nam.

Đây là lần thứ hai Đức ông Antoine Camilleri trở lại Việt Nam và là lần đầu tiên đến Phát Diệm.

Truyền thông chính thức của Việt Nam đến tối ngày 19/1 vẫn chưa loan tin về chuyến làm việc của phái đoàn đại diện Tòa Thánh Vatican.

Trong khi đó, vào ngày 16/1, Đan Viện Thiên An tại Huế công bố thông cáo báo chí về việc các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin sai sự thật với mục đích vu khống, xúc phạm Đan Viện Thiên An.

Theo thông cáo báo chí được đưa ra thì văn bản do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa thiên Huế, ông Phan Ngọc Thọ ký đề nghị Tổ chức Tôn giáo quốc tế không tiếp tục bổ nhiệm Linh mục Nguyễn Huyền Đức làm Bề trên Đan viện Thiên An và thuyên chuyển ông ra ngoài địa bàn tỉnh có những sai phạm. Theo thông cáo, trước hết chính quyền địa phương vượt thẩm quyền trung ương trong vấn đề ngoại giao quốc tế. Ngoài ra văn bản do phó chủ tịch UBND tình Thừa Thiên- Huế còn là cơ sở để các cấp cơ sở vi phạm pháp luật Việt Nam.