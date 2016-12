PETA: Việc nuôi nhốt và giết cá sấu lấy da ở Việt Nam là ‘dã man’

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) tổ chức bảo vệ động vật lớn nhất thế giới có trụ sở ở Hoa Kỳ- vừa công bố một video với hình ảnh quay tại hai trong số các trang trại bị điều tra cung cấp da cá sấu cho LVHM – công ty mẹ của Loius Vuitton, và “một vài thương hiệu lớn khác”.

Trong video, được thu hình vào tháng 3 và 4-2016, PETA mô tả điều gọi là ‘Cái giá thật của “hàng xa xỉ” làm từ da cá sấu nuôi và giết ở Việt Nam.”

PETA cho biết nhân viên điều tra đã ghé thăm một trang trại mà ở đó hàng chục ngàn cá sấu bị nuôi bằng hình thức giam cầm và 1,500 con bị giết mỗi tháng.

Video này được PETA trao độc quyền cho Forbes để phổ biến, sau đó nhiều cơ sở truyền thông quốc tế lớn như BBC, The Guardian, DailyMail (Anh quốc), dẫn lại với những lời bình phẩm lên án nặng nề

Những hình ảnh và lời dẫn trong video cho thấy các công nhân gí điện con vật và cố gắng giết chúng bằng cách cắt cổ và đâm một thanh kim loại dài vào tủy sống của chúng.

“Chúng ta có thể nhìn thấy một con cá sấu nhấc chân lên sau khi đã bị cắt cổ. Sau đó, công nhân để kệ cho nó chảy hết máu.

“Phương pháp giết mổ này từ lâu đã bị xem là vô nhân đạo, và các chuyên viên đã phát hiện ra rằng, cá sấu vẫn còn nhận thức khoảng hơn một giờ sau khi tủy sống và mạch máu của chúng bị cắt.

“Một chuyên viên về bò sát sau khi xem hình ảnh giết mổ cá sấu nói rằng “các vết rạch ở cổ đã có thể rất đau đớn và dã man”, và “Không có khả năng những con vật này ‘chết ngay lập tức’”.

“Vì cá sấu có thể sống với lượng oxy rất thấp, nhiều con được cho là thoi thóp nhiều giờ sau khi bị giết, hay nói cách khác đi là bị giết từ từ. Thậm chí một số con bị lột da khi còn sống.”

“Tại trang trại này – nơi cung cấp da cho Louis Vuitton – khoảng 5,000 con cá sấu bị nhốt trong những chuồng bê tông nhỏ – một vài chuồng còn ngắn hơn chiều dài của chúng.

“Cũng có nhiều cá thể bị nhốt trong cùng một chuồng, chúng có thể trở nên hung hăng, dẫn đến bị thương, từ đó gây ra nhiễm trùng và mắc bệnh”.

Tường trình PETA nhắc nhở người xem cần suy nghĩ rằng họ đã có thể vô tình ủng hộ điều gì mỗi khi mua sản phẩm túi xách, thắt lưng, hay dây đồng hồ làm từ da cá sấu, và khuyến cáo có hành động để giúp ngăn chặn sự lạm dụng này.

PETA kêu gọi, “Hành động nhiều hơn nữa: Hãy kêu gọi LVHM loại bỏ sản phẩm da bò sát khỏi thương hiệu Louis Vuitton và tất cả các thương hiệu khác của họ. Chỉ một vài phút của bạn cũng có thể tạo nên sự thay đổi lớn cho cuộc đời của những con vật bị lãng quên này.”