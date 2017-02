Peru treo thưởng tìm cựu tổng thống Toledo

Ngày 10/2 cảnh sát Peru ra lệnh truy nã cựu tổng thống Alejandro Toledo vì liên quan tới các cáo buộc nhận hối lộ 20 triệu Mỹ kim.

Theo thông tấn xã AFP, cựu tổng thống Alejandro Toledo từng một thời được ca ngợi là nhà vô địch chống tham nhũng của đất nước Peru. Với nhiều người dân Peru, ông từng được coi là một người anh hùng.

Chính quyền Peru treo thưởng 30.000 Mỹ kim cho ai cung cấp được thông tin giúp họ bắt giữ ông Todeo, một chính khách xuất thân từ một gia đình nghèo khổ và vươn lên đỉnh cao quyền lực sau những chiến đấu không khoan nhượng với một chính phủ bê bết vì tham nhũng ở Peru vào những năm 1990. Ông Alejandro Toledo tại nhiệm trong giai đoạn 2001-2006.

Thoạt đầu người ta cho rằng ông Todedo đang ở Paris. Tuy nhiên ngày 10/2 chính phủ Peru cho biết theo thông tin họ nắm được thì ông đang ở San Francisco, Mỹ và có thể sẽ tìm đường lẩn trốn sang Do Thái.

Hai chính phủ Mỹ và Do Thái cho biết họ đã được nhận cảnh báo và đề nghị giúp bắt giữ ông Toledo từ chính phủ Peru.

Ông Toledo là một giáo sư thỉnh giảng ở Đại học Stanford, gần San Francisco. Đây cũng là nơi ông lấy bằng tiến sĩ kinh tế học. Vợ ông, bà Eliane Karp là người có quốc tịch Do Thái.

Cựu tổng thống Peru bị cáo buộc đã nhận hối lộ từ tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil để dành cho họ một hợp đồng béo bở liên quan tới việc xây dựng tuyến xa lộ nối Brazil với Peru.

Ông Toledo bác bỏ cáo buộc đó, nói rằng đó là sự khủng bố chính trị. Tuy nhiên ông lại không thể giải thích được nguồn gốc số tiền lớn của mình.

Thoạt đầu ông nói đó là khoản tiền vay của ông từ mẹ vợ, và mẹ vợ ông có được số tiền đó từ khoản đền bù cho một nạn nhân còn sống sót trong nạn diệt chủng người Do thái của phát xít Đức.