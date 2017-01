Paul McCartney kiện Sony Corp

Ngày 18-1, Paul McCartney, cựu thành viên ban nhạc Beatles đã khởi kiện Sony Corp tại tòa án ở New York.

Theo hồ sơ, Paul McCartney muốn đòi lại tác quyền các ca khúc ông hợp sức sáng tác cho ban nhạc Beatles. Từ tháng 10-2008, McCartney đã gửi thông báo cho Sony/ATV Music Publishing nói rằng muốn đòi lại tác quyền nhiều ca khúc nổi tiếng của Beatles như “Across the Universe”, “Love Me Do”, “I Want to Hold Your Hand”…

Sony/ATV hiện đang nắm giữ bản quyền các ca khúc mà McCartney hợp tác cùng John Lennon từ tháng 9-1962 đến tháng 6-1971. Đạo luật bản quyền của Mỹ năm 1976 cho phép các tác giả đòi lại những ca khúc do họ sáng tác từ đơn vị phát hành. Với những bài hát được viết trước năm 1978 có thể đòi lại quyền lợi sau 56 năm kể từ thời điểm phát hành ban đầu. Nói cách khác, các ca khúc mà McCartney và Lennon cùng sáng tác sẽ có thể thực sự thuộc về họ vào năm 2018.

Luật sư của McCartney nói đã nhiều lần đề nghị Sony/ATV trao trả tác quyền nhưng công ty này từ chối. Nếu theo luật quy định, Paul McCartney có quyền hưởng một nửa tác quyền các sáng tác chung với John Lennon. Phía Sony/ATV cần làm giấy tờ để chuyển giao tác quyền nhưng cứ chần chừ.

Sony/ATV gọi vụ kiện là không cần thiết và quá sớm khi chỉ mới đầu năm 2017. Họ bày tỏ sự thất vọng và cho rằng tất cả đều chưa cần thiết, quá sớm.