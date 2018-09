Patrick W. Brown- người đi cùng Cộng đồng người Việt dưới bóng Cờ Vàng

VPY

Có thể nói rằng ông Patrick W. Brown là một trong những đại diện dân cử vào những năm trước đây, với tư cách là dân biểu tỉnh bang, mỗi khi đến tham dự các sự kiện do Cộng đồng người Việt tổ chức, không bao giờ thiếu vắng khăn quàng Cờ Vàng trên vai.

Patrick Walter Brown, sinh trưởng ở Toronto, học trung học ở trường St. Michael’s College, Cử nhân Khoa học Chính trị, Viện đại học Toronto và hoàn tất chương trình luật khoa Viện đại học Windsor. Khi còn là sinh viên năm thứ hai, ông là một trong 10 sinh viên được trao giải “As Prime Minister Award” của Thủ tướng Canada. Sau khi tốt nghiệp luật khoa, Patrick Walter Brown được Magna International thu dụng và là thành viên nhóm tư vấn pháp lý của công ty này trong 4 năm.

Thân phụ ông Patrick Walter Brown, ông Edmond Brown, cựu luật sư hình luật vùng Peel và thân mẫu, bà Judy (nhũ danh Tascona) Brown, giáo viên và là hiệu trưởng một cơ sở giáo dục vùng Barrie.

Luật sư Patrick Walter Brown bước vào lãnh vực chính trị ở tuổi 22, đắc cử nghị viên Hội đồng thành phố Barrie năm 2001. Từ năm 2006 đến năm 2015, ông là dân biểu liên bang đơn vị Barrie trong suốt 3 nhiệm kỳ liên tục.

Tháng 5 năm 2015, ông Patrick W. Brown được đề cử đảm nhiệm vai trò thủ lãnh đảng Bảo Thủ Ontario. Ngay sau đó, ông từ nhiệm chức vụ dân biểu liên bang. Ngày 3 tháng 9 cùng năm, Patrick W. Brown đắc cử dân biểu tỉnh bang khu vực Simcoe North và là trưởng khối đối lập tại Nghị viện Ontario. Ngày 15 tháng 3 năm 2018, Patrick Brown thông báo qua Twitter rằng sẽ không ra tranh cử đại diện dân cử tỉnh bang.

Patrick W. Brown hiện đang là một trong 7 ứng cử viên tranh cử chức vụ Thị trưởng Brampton trong đó có đương kim Thị trưởng, bà Linda Jeffrey.

Với nhiều năm hoạt động trong chính trường, từ thành phố qua tỉnh bang đến liên bang,

ứng cử viên Patrick W. Brown có nhiều triển vọng sẽ vượt qua các đối thủ để trở thành Thị trưởng thành phố lớn hàng thứ 9 của Canada.

Đồng hành với Cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản

Trong thời gian là dân biểu tỉnh bang Ontario, ông Patrick W. Brown đã vận động để tất cả các đồng viện thuộc cả 3 đảng: Tự do, Tân Dân chủ và Bảo Thủ cùng chấp thuận cho Cộng đồng người Việt cử hành lễ Thượng kỳ tại kỳ đài nghị viện tỉnh bang lần đầu tiên vào năm 2016 và sau đó đã thu xếp cho Cộng đồng người Việt thực hiện buổi lễ ghi dấu 1 năm ngày ban hành đạo luật “Hành trình tìm Tự do” trong phòng tiếp tân của Queen’s Park.

Trong một thông cáo báo chí, phổ biến hôm 22 tháng 4 năm 2016, thủ lãnh đảng đối lập Bảo Thủ Ontario, vào thời điểm đó, ông Patrick Brown, đã nhận định: “Đây là một ngày lịch sử đối với cộng đồng người Việt ở Ontario. Tất cả các dân biểu tỉnh bang Ontario đã quàng khăn Vàng Ba sọc đỏ, lá cờ Di sản, biểu tượng của Tự Do và sức mạnh bền bỉ của cộng đồng người Việt.

Trong suốt 2 năm 2014, 2015, Patrick Brown đã cùng với TNS Ngô Thanh Hải đến nhiều thành phố thuộc tỉnh bang Ontario để vận động cho “Ngày hành trình tìm Tự do”, lúc đó còn là dự luật.

Cựu dân biểu tỉnh bang Patrick Brown đã đến với nhiều sinh hoạt Cộng đồng do tập thể người Việt tỵ nạn Cộng sản tổ chức, không chỉ riêng trong nội ô Toronto, ngay cả ở vùng phụ cận như tham dự Hội Chợ Tết ở Kitchener năm 2016.

Ngày 27/11 năm 2017, trong buổi gặp gỡ với Cộng đồng người Việt Toronto tại chi nhánh Hội Người Việt ở North York, ông Patrick Brown đã nhắc đến sự kiện hơn 150.000 người Việt đã bỏ nước ra đi tìm Tự do, “vì bị cai trị bởi chế độ độc tài, đã tìm đến một đất nước lạnh lẻo hơn, khác biệt về phong tục, ngôn ngữ, nhưng đã cùng nhau đóng góp vào sự thịnh vượng, lớn mạnh của đất nước Canada”.

“Quý vị là một tấm gương tiêu biểu cho tất cả người dân Canada và chúng tôi rất hân hoan được đứng trước quý vị hôm nay và tự hào đã cùng cộng tác với quý vị trong việc công nhận “Ngày hành trình tìm Tự do”. Đó cũng lý do tại sao chúng tôi đã hãnh diện quàng khăn cờ vàng tại nghị viện tỉnh bang trong tháng Tư”, ông Patrick Brown, phát biểu trước các cử tọa hiện diện.

Trong dịp tiếp xúc với Cộng đồng người Việt Mississauga, ông Patrick Brown, nói ông hy vọng trong tương lai sẽ có cơ hội được cộng tác với Cộng đồng người Việt và một lần nữa, đã đề cập đến sự kiện đa số các dân biểu Ontario lần thứ hai đã quàng khăn Vàng, biểu tượng của người Việt tỵ nạn Cộng sản, trong một phiên họp của Quốc hội tỉnh bang vào ngày 26/04 năm ngoái, một thành quả mà ông đã nỗ lực để đạt được trong 2 năm liền.

“Chúng tôi đã phối hợp với Cộng đồng người Việt thúc đẩy các đại diện dân cử tỉnh bang quàng khăn vàng ba sọc đỏ, trong dịp kỷ niệm ngày người Việt khởi đầu hành trình tìm Tự do”, ông Patrick Brown, nói với đồng hương có mặt tại Trung tâm Cộng đồng người Việt Missisauga, hôm 27/12/2017.

Trong cuộc bầu cử địa phương vào ngày 22/10 sắp tới, ông Patrick W. Brown sẽ là ứng cử viên độc lập, không mang màu sắc đảng phái, tranh cử chức vụ Thị trưởng Brampton với cương lĩnh gồm 5 điểm chính: Thêm việc làm, giảm tắc nghẽn hệ thống giao thông, không tăng thuế,giữ an toàn cho cộng đồng và gia tăng tài trợ lãnh vực y tế.

Để yểm trợ cho một ứng cử viên tranh cử Thị trưởng Brampton gần gũi và hiểu biết cộng đồng người Việt tỵ nạn, hôm thứ Sáu 07/09, các ủng hộ viên người Việt đã tổ chức đêm gây quỹ tranh cử cho ông Patrick Brown tại nhà hàng Dang, 6435 Dixie Rd, Unit 1.

Trong đêm gây quỹ này và trong một điện thư gửi PV Thời Báo, ứng cử viên Patrick W. Brown cho biết, nếu đắc cử, ông sẽ tuyển dụng một thành viên Cộng đồng người Việt làm việc trong văn phòng Thị trưởng để tập thể người Việt có tiếng nói trong Tòa Thị chính Brampton, vận động để lá Cờ Vàng Ba sọc đỏ, biểu tượng của người Việt tỵ nạn Cộng sản được tung bay trên kỳ đài thành phố Brampton trong ngày “Hành trình tìm Tự do” 30/04 hàng năm và thúc đẩy Hội đồng thành phố thông qua việc đặt tên cho một con đường hay một công viên mang dấu ấn lịch sử thuyền nhân Việt Nam để thế hệ mai sau biết được nguyên nhân người Việt định cư ở Canada. Tên của địa điểm hoặc đường phố này sẽ do Cộng đồng người Việt ở địa phương tùy chọn.

Kết thúc bài phát biểu trước các ủng hộ viên người Việt trong buổi gây quỹ nói trên, sau khi nhắc đến kỷ niệm khi còn 22 tuổi, ông đã đi trong mưa đêm, gõ cửa từng nhà vào buổi tối trước ngày bầu cử, để vận động cử tri và thắng đối thủ chỉ có 6 phiếu.

“Đối với tôi, mỗi một lá phiếu đều rất quan trọng và có khi sẽ là yếu tố quyết định trong một cuộc bầu cử”, ứng cử viên Patrick W. Brown nói.

Sau khi tổng kết, ngân khoản quyên góp được trong đêm gây quỹ 07/09 đạt được gần $12.000 CAD.

Nếu bạn đọc là cử tri thành phố Brampton, ngày 22/10 tới đây, bạn sẽ có cơ hội thực thi quyền hiến định, chọn người điều hành khu vực bạn cư ngụ, lá phiếu ở trong tay bạn. Hy vọng rằng bạn sẽ bỏ phiếu cho một ứng cử viên đã từng đồng hành và là một người bạn của cộng đồng người Việt trong nhiều năm qua.

Để biết thêm chi tiết về ứng cử viên Patrick Brown, bạn đọc có thể vào trang mạng: www.votepatrickbrown.com, hoặc Facebook: votepatrickbrown

VPY