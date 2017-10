“Ông trùm” giải trí lao đao vì quấy rối tình dục

Tương lai của ông trùm giải trí Harvey Weinstein đang bị đe dọa nghiêm trọng sau những cáo buộc quấy rối tình dục kéo dài hơn hai mươi năm qua.

Harvey Weinstein, 63 tuổi, một trong những nhà sản xuất lớn nhất Hollywood đang gặp nhiều khó khăn về tài chính.Tương lai của ông ở thủ đô điện ảnh thế giới cũng đang bị đe dọa.

Ngày 5/10, đại diện công ty Weinstein tuyên bố Harvey sẽ được nghỉ phép sau khi tờ New York Times công bố những cáo buộc quấy rối tình dục kéo dài hàng thập kỷ của ông.

Hội đồng quản trị của công ty dự trù tổ chức một cuộc họp để quyết định số phận của Harvey Weinstein cũng như cổ phần của ông tại công ty. Nếu Harvey Weinstein bị lật đổ, David Glasser, chủ tịch và giám đốc điều hành của công ty có thể sẽ là người thay thế ông, đảm nhận quyền lực cao nhất.

Trong nhiều năm qua, Harvey Weinstein đã xây dựng thành công đế chế giải trí Weinstein có sức ảnh hưởng to lớn ở Mỹ. Ông từng nhận được nhiều giải thưởng cao quý trong lĩnh vực sản xuất.

Nhà triệu phú 63 tuổi cũng là đồng sáng lập của hãng phim Miramax. Harvey Weinstein được xem là “bàn tay vàng”, tham gia sản xuất nhiều cuốn phim lớn như Gangs of New York, Shakespeare in Love, The King’s Speech…

Tuy nhiên, gần đây, với một số phim gặp thất bại, nguồn ngân sách cho các phim độc lập bị thu hẹp, tên tuổi của nhà sản xuất Harvey Weinstein bị ảnh hưởng nặng nề. Đặc biệt, những cáo buộc lùm xùm về đời tư của Harvey Weinstein mới thật sự là nguyên nhân chính đe dọa số phận của ông trong công ty mang tên mình và ở cả ngành công nghiệp giải trí Hollywood.

Một loạt các diễn viên và đạo diễn hạng A ở Hollywood đã từ chối làm việc cho công ty Weinstein vì lo lắng hình ảnh của mình bị ảnh hưởng sau vụ khủng hoảng xuất phát từ đời tư ông chủ.

Danny Deraney, chuyên gia ngành quan hệ công chúng ở Los Angeles cho biết: “Sự thống trị của đế chế Weinstein đang bắt đầu sụp đổ. Chúng ta không thể biết được mức độ nghiêm trọng của mọi thứ ngay bây giờ nhưng chắc chắn nó sẽ không an toàn cho bất kỳ ai tham gia vào đế chế này”.

Danny khẳng định khán giả sẽ sớm nhận ra và không còn ủng hộ những cuốn phim do một kẻ quấy rối tình dục sản xuất. Anh nhấn mạnh: “Mùa giải thưởng sắp tới và nhiều ngôi sao sẽ không muốn bị liên lụy”.

Ông trùm giải trí Harvey đã phải đối phó với những tố cáo quấy rối tình dục kể từ những năm 1990. Đa số các nạn nhân đều là những nhân viên trong công ty, người mẫu, diễn viên trẻ vừa vào nghề.