Ông Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú hay bi bắt cóc?

Hà Nội : Các báo chí tại Việt Nam đã loan báo trong hôm thứ hai ngày 31 tháng 7 là :

Ông Trịnh Xuân Thanh, đối tượng bị Việt Nam truy nã, đã “đầu thú”, theo thông báo của Bộ Công an Việt Nam.

Thông cáo chính thức, được truyền thông Việt Nam đưa lại ngày 31/7, nói:

“Ngày 31/7/2017, Trịnh Xuân Thanh, sinh ngày 13/2/1966, đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Nhà 24 – C2 Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội; hiện là bị can bị truy nã theo Quyết định số 20/C46-P12 ngày 19/9/2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đầu thú.”

Tuy nhiên theo các nguồn tin báo chí nước ngoài, chưa được kiểm chứng, thì ông Thanh đã bị một toán công an đặc biệt bắt cóc tại nhà riêng ở thành phố Berlin, nước Đức, vào ngày 23 tháng 7.

Cùng bị bắt với ông Thanh là một cán bộ bộ công thương Cộng Sản.

Hai người bị bắt đã được lén lút chở qua một quốc gia Âu Châu và đã được cộng sản Việt Nam đưa về Việt Nam bằng những phương tiện chuyên chở ngoại giao.

Ông Trịnh Xuân Thanh từng làm Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí, thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Vụ thất thoát số tiền 3,300 tỉ đồng tại tổng công ty này được cho là diễn ra dưới thời ông Thanh chịu trách nhiệm đứng đầu. Nhưng sau khi rời Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí, ông Trịnh Xuân Thanh lại trúng cử đại biểu quốc hội, rồi làm phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Khi ông làm việc tại tỉnh này thì tin tức về những vụ tham nhũng có liên quan đến ông được báo chí Việt Nam đưa tin vào khoảng giữa năm. Sau đó ông trốn ra nước ngoài, và bị chính quyền cộng sản Việt Nam truy nã quốc tế.