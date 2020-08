Ông tổng trưởng tài chánh Bill Morneau từ chức

Toronto: Trong hôm thứ hai ngày 17 tháng 8, ông Bill Morneau, tổng trưởng tài chánh liên bang đã loan báo là ông ta từ chức ngay lập tức.

Trong cuộc họp báo diễn ra trong chiều hôm thứ hai 17 tháng 8, và sau cuộc họp với thủ tướng Trudeau, ông tổng trưởng Morneau loan báo là ông ta từ chức ngay lập tức.

Ông cũng lên tiếng cải chính là không có những bất đồng ý kiến giữa ông và thủ tướng Trudeau như những tin đồn đại, và ông tự ý từ chức chứ không bị bắt buộc từ chức.

Ông Morneau cũng cho biết là ông dự định xin làm chức tổng thư ký tổ chức phát triển và hỗ tương kinh tế thế giới (OECD).

Ông Morneau cũng như thủ tướng Trudeau đã bị tố cáo là có những liên quan bất chính với tổ chức từ thiện WE, trước khi chính quyền đảng Tự Do trong đó có cả ý kiến của thủ tướng Trudeau và ông Morneau, đã cho tổ chức WE được đứng ra lo việc điều hành chương trình trợ cấp tiền làm những công việc từ thiện cho sinh viên trong mùa hè. Số tiền tài trợ lên đến 960 triệu dollars và số tiền mà chính quyền liên bang trả cho tổ chức WE trong việc điều hành lên đến 43 triệu dollars.

Ông Morneau giữ chức tổng trưởng tài chánh cho chính quyền đảng Tự Do trong 5 năm qua.

Ông Morneau cũng loan báo là ông ta từ luôn chức dân biểu đại diện cho vùng Toronto Centre.

Nhiều dư luận cho rằng ông Morneau có thể là “một Lê Lai cứu chúa, một con dê tế thần”, đứng ra nhận tội dùm cho thủ tướng Trudeau với những hy vọng là những chỉ trích của phe đối lập sẽ giảm?

Theo ông Andrew Scheer, thủ lãnh đảng Bảo Thủ thì trong thời gian mà những người Canadians đang lo âu về đại dịch và về tài chánh, thì chính quyền liên bang của đảng Tự Do lại bận rộn đối phó với những vụ xì căng đan và thủ tướng Trudeau đã phải ” hy sinh” cánh tay mặt của ông là ông Morneau, để hy vọng chính quyền đảng Tự Do sẽ sống sót?

Ông Morneau sinh trưởng ở thành phố Toronto, là một triệu phú trước khi bước vào lãnh vực chính trị.

Ông có bằng cao học về kinh tế và MBA, và đã điều khiển một công ty về nhân lực có tên là Morneau Shepell từ năm 1990 cho đến năm 2015.

Ông cũng là một dân biểu, được bổ nhiệm làm tổng trưởng tài chánh ngay năm đầu ông ta làm dân biểu vào năm 2015.