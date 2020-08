Ông Steve Bannon, cựu cố vấn tòa Bạch Ốc bị bắt giữ về tội gian lận

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ năm ngày 20 tháng 8, cơ quan an ninh Hoa Kỳ đã bắt giữ ông Steve Bannon, cựu cố vấn tòa Bạch Ốc về tội gian lận trong chiến dịch gây quỹ để xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mễ Tây Cơ.

Theo bộ tư pháp Hoa Kỳ thì chiến dịch gây quỹ có tên là “We Build the Wall” ( Chúng ta xây bức tường) đã thâu vào 25 triệu Mỹ kim gồm tiền của bá tánh ủng hộ.

Theo bản cáo trạng ông Bannon và 3 người khác đã lừa tiền của hàng trăm ngàn nhà mạnh thường quân.

Bộ tư pháp Mỹ cũng cho biết là ông Bannon đã lấy về ít nhất là 1 triệu Mỹ kim cho những tiêu xài cá nhân.

Tuy nhiên khi ra trước tòa hôm thứ năm, ông Bannon đã không nhận tội.

Ông Bannon, vừa được tại ngoại, là một kiến trúc sư chủ chốt mang đến chiến thắng quan trọng cho Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Tư tưởng cánh hữu chống nhập cư của ông này đã thúc đẩy cho chủ trương “Nước Mỹ trên hết” của ông Trump.

Theo tin của đài BBC thì ông Bannon bị các đặc vụ của Thanh tra Bưu điện Hoa Kỳ, cơ quan chuyên điều tra các vụ gian lận, bắt giữ trên một chiếc du thuyền dài 150 foot (45m) có tên Lady May ở Connecticut. Du thuyền thuộc sở hữu của tỷ phú Trung Quốc Guo Wengui (Quách Văn Quý), báo chí Mỹ đưa tin.

Ông Bannon là cựu phụ tá cao cấp thứ sáu của Donald Trump bị truy tố hình sự, theo sau cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Trump – Paul Manafort, cố vấn chính trị kỳ cựu – Roger Stone, luật sư cũ của Trump – Michael Cohen, cựu phó giám đốc chiến dịch – Rick Gates và cựu cố vấn an ninh quốc gia – Michael Flynn.

Trả lời về vụ bắt giữ ông Bannon, Tổng thống Trump cho biết ông cảm thấy “rất tệ” về việc này. Ông cũng khẳng định mình không liên quan đến chương trình “We Build the Wall”.

Chiến dịch “We Build the Wall” cam kết sử dụng tiền quyên góp để xây dựng các đoạn hàng rào biên giới trên đất tư nhân – việc xây dựng này là cam kết chính của Trump trong cuộc bầu cử năm 2016.

Ông Bannon đã được tại ngoại với số tiền ký quỹ tại ngoại hầu tra 5 triệu Mỹ kim. Nếu bị xác nhận tội trạng ông Bannon có thể bị án tù đến 20 năm.