Ông nội đâm đứa cháu 12 tuổi, chỉ vì chiếc bánh doughnut.

Raytown, Missouri: Theo những tin tức công bố hôm thứ tư ngày 4 tháng 10, một người đàn ông ở thành phố Raytown, ngoại ô của thành phố Kansas, tiểu bang Missouri, đã bị buộc tội đã đâm đứa cháu nội 12 tuổi vào cánh tay, sau những cãi lộn về một chiếc bánh đô nất.

Nghi can là ông Jose Ortega, 67 tuổi đã bị buộc tội bạo hành trong gia đình cấp độ 1 ( first degree domestic assault) và sử dụng võ khí. Tiền ký quỹ để được tại ngoại hầu tra cho nghi can là 50 ngàn Mỹ kim.

Theo lời khai của ông Ortega thì đứa cháu nội của ông đã không biết kính trọng, không đưa cho ông này cái bánh đô nất khi ông ta muốn.

Đứa cháu sau khi bị đâm đã chạy sang nhà hàng xóm và người này đã chở nạn nhân đến bệnh viện cứu cấp.

Các bác sĩ của bệnh viện Raytown cho biết là vết thương trên cánh tay của nạn nhân dài 10 cm.