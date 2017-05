Ông chủ hãng xe Tesla hẹn hò với vợ cũ Johnny Depp

Elon Musk bị Amber Heard hút hồn khi lần đầu thấy cô ở phim trường Machete Kills (2013). Khi ấy, làm diễn viên khách mời, Elon Musk không có cơ hội đóng chung cảnh hoặc trò chuyện với Amber trong phim nhưng vẫn si mê cô khi quan sát từ xa.

Theo The Hollywood Reporter, tỷ phú Elon Musk đã gửi nhiều email năn nỉ đạo diễn Robert Rodriguez giúp mình có một cuộc hẹn với Amber. Dù biết nữ diễn viên lúc đó đang là vợ Johnny Depp, tỷ phú vẫn quyết tâm theo đuổi.

Người bạn này cho biết Elon Musk đã vạch ra chiến dịch tán tỉnh kéo dài hàng tháng trời hòng chiếm cảm tình của Amber Heard. Thậm chí, tỷ phú công nghệ còn tặng cô một chiếc xe Tesla. Tesla là hãng xe hơi chạy bằng điện của Mỹ, do Elon Musk đồng sáng lập và có trụ sở tại Palo Alto, California.

Đến tháng 7 năm 2016, hai tháng sau khi ly dị với Johnny Depp, nữ diễn mới chịu gặp mặt, hẹn hò với Elon Musk. Người bạn này nói: “Cuối cùng, cô ấy cũng bị khuất phục”.

Amber Heard chính thức công bố mối quan hệ với tỷ phú Elon Musk hôm 24 tháng 4 trên trang cá nhân bằng cách đăng ảnh chụp hai người đi chơi cùng nhau. Cô còn khoe dấu son trên má bạn trai. Tỷ phú Elon Musk cũng đăng bức ảnh tương tự và nói anh đã đi ăn tối với Amber Heard và nhà sản xuất phim Rob Cowan.

Ngoài công ty Tesla Motors, Elon Musk còn là ông chủ của tập đoàn công nghệ khám phá không gian SpaceX, với tham vọng đưa con người lên Hỏa tinh và trở về Trái đất. Tỷ phú này cũng sở hữu công ty năng lượng mặt trời SolarCity và công ty Paypal.

Theo Forbes, tổng tài sản của Elon Musk hiện vào khoảng 14,9 tỷ Mỹ kim. Tỷ phú 45 tuổi có tên trong danh sách “100 nhân vật quan trọng nhất thế giới năm 2010” của tạp chí Time, “75 nhân vật ảnh hưởng nhất thế kỷ 21” của tạp chí Esquire, và nằm trong danh sách “20 CEO quyền lực nhất nước Mỹ tuổi dưới 40” của Forbes.

Amber Heard sinh năm 1986. Cô bước chân vào làng giải trí với tư cách người mẫu nhưng sau đó hoạt động nhiều hơn ở lĩnh vực điện ảnh. Amber từng xuất hiện trong các tác phẩm Zombieland, The Joneses, The Rum Diary, The Danish Girl…