Nurture Growth với phân bón vi sinh hữu cơ thâm nhập thị trường đa quốc gia

Nguyễn Xuân Cần, giám đốc điều hành công ty Nurture Growth Bio Fertilizer Inc, tốt nghiệp kỹ sư điện, nhưng trong nhiều thập niên qua đã hoạt động trong một lãnh vực ít liên quan đến điện lực.

Năm 2001, Nguyễn Xuân Cần, thuyền nhân tỵ nạn, thành lập công ty Kentech Automation chuyên thiết kế các thiết bị tự động trong kỹ nghệ, sau một thời gian phục vụ cho một công ty kỹ thuật cơ khí.

Mười năm trước đây, ngành tái chế phế liệu phát triển mạnh. Nhận thức rằng tái chế chất thải có tác động kinh tế và sẽ mở ra một hướng đi mới cho công ty, Nguyễn Xuân Cần chuyển sang lãnh vực tái chế rác, biến rác thải thành xăng dầu, điện năng. Tuy nhiên, giá dầu giảm, đầu tư vào ngành sản xuất điện năng lại đòi hỏi khả năng đầu tư tài chánh cao, nhưng vòng quay thu hồi vốn lại mất nhiều thời gian, Nguyễn Xuân Cần, tập trung nghiên cứu rác hữu cơ. Với Nguyễn Xuân Cần, rác là nguồn tài nguyên vô tận mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Rác vô cơ có loại không thể sử dụng được cũng như không thể tái chế được nữa như sành, sứ, ni lông, gỗ vụn…và có loại có thể xử lý để tái sử dụng lại như giấy, kim loại, vỏ hộp…

Rác hữu cơ là các loại rác từ những thực phẩm, thức ăn dùng hằng ngày như: thức ăn thừa, rau, củ, quả, lá cây, bả trà,..Rác hữu cơ là loại rác dễ phân hủy và có thể đưa vào tái chế để đưa vào sử dụng làm phân bón hữu cơ và thức ăn cho động vật.

Phân hữu cơ tạo nên sự phì nhiêu cho đất, nâng sức đề kháng của cây trồng đối với sâu bệnh. Phân hữu cơ bảo đảm cho người trồng cây, nông gia và cây trồng sống trong một môi trường an toàn, không bị nhiễm độc.

Phân hóa học làm cho cây trồng bộc phát mạnh mẽ nhưng không duy trì được hiệu quả lâu dài và để lại những tồn dư dưới các dạng muối trong đất, ngăn cản cây trồng hấp thụ những dưỡng chất cần thiết, đồng thời tiêu diệt các loại vi sinh vật hữu ích cần thiết cho cây trồng . Phân bón hóa học có thể gây nguy hiểm cho con người và môi trường sống.

Tuy nhiên, sử dụng phân hữu cơ tự nhiên, chưa qua xử lý cũng sẽ gây ô nhiễm đất do trong phân có chứa một số lượng lớn các vi sinh vật gây bệnh như vi khuẩn E.Coli gây bệnh đường ruột, các ấu trùng sán lá, thương hàn, ký sinh trùng giun, sán,… các kim loại nặng sẽ bị lưu giữ trong đất nếu đất được bón phân hữu cơ có nguồn gốc từ các bùn thải hố xí, bùn cống, …

Sau gần 10 năm khảo sát, nghiên cứu, Nguyễn Xuân Cần, đưa ra giải pháp cho ngành trồng trọt với sản phẩm phân hữu cơ vi sinh vật, đạt được cả hai ưu điểm của phân hóa học và hữu cơ: Cây phát triển nhanh, cung cấp dinh dưỡng thiết thực cho cây trồng, cải tạo đất, duy trì độ ph ở mức trung bình từ 6 đến 6.5, (độ pH của đất có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của cây trồng), và quan trọng hơn là tác dụng rất mạnh trong việc phòng chống sâu bệnh, côn trùng và nấm gây hại.

Năm 2016, Nurture Growth Bio Fertilizer Inc được hình thành và là một công ty đa quốc gia có trụ sở chính đặt tại 1660 Enterprise Rd, Mississauga, chuyên cung cấp phân bón sinh học hữu cơ, cải tiến kỹ thuật trồng trọt cho các ngành canh nông, trồng tỉa, nuôi cỏ, cây cảnh, và có được sự cộng tác chặt chẽ của nhiều thành viên trên toàn cầu.

Phân bón vi sinh vật hữu cơ, trên căn bản, sử dụng rác hữu cơ như là một chất xúc tác, nuôi dưỡng 3 vi sinh vật chính và 26 loại vi sinh vật khác nhau. Các vi sinh này khống chế sâu bệnh, giúp cải tạo đất, gia tăng năng xuất, xua đuổi côn trùng. Trung bình 1 giọt nước phân bón vi sinh hữu cơ có 1 tỷ vi sinh vật trong trạng thái ngủ. Nếu pha với tỷ lệ 1/200 phần nước, các vi sinh vật này sẽ thức dậy và tái hoạt động.

Phát triển và mở rộng thị trường

Hiện nay công ty đa quốc gia Nurture Growth Bio đã có mặt ở Mỹ, Mexico, Nhật, Trung Quốc, Việt Nam, Canada và đang tiếp tục mở rộng thị trường tại Ấn Độ, Singapore, Mã Lai, Nam Dương, Phi Luật Tân, Lào, Campuchia. Kỹ thuật canh tân nông nghiệp của Nurture Growth Bio được phát triển ở Canada để cung cấp loại phân bón thay thế cho phân bón hóa học nhưng vẫn đạt kết quả hữu hiệu, không gây ô nhiễm môi trường và tiết kiệm tiền bạc.

“Nurture Growth Bio Fertilizer nỗ lực cải tiến lãnh vực trồng trọt, tăng thu hoạch, cải thiện sức khỏe của cây cối và giảm chi phí điều hành xuống mức tối thiểu, trong khi vẫn duy trì trách nhiệm bảo vệ môi trường sống trong lành”, Nguyễn Xuân Cần, cho biết.

“Quan niệm của Nurture Growth Bio Fertilizer về sự phát triển nông nghiệp bền vững là: Sống hoà hợp với thiên nhiên, giảm bớt các chất hóa học trong sản xuất nông nghiệp và bảo đảm sự cân bằng của hệ sinh thái”, Nguyễn Xuân Cần, nói thêm.

Sau khi được công nhận đã đạt được những yêu cầu về điều hành từ nhiều cơ quan khác nhau, đặc biệt là chứng nhận OMRI (Viện nghiên cứu các sản phẩm nguồn gốc hữu cơ lớn nhất trên thê giới), sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh của Nutrue Growth Bio hiện nay được bán và sử dụng rộng rãi trên khắp Á châu, Bắc và Nam Mỹ.

Cơ sở sản xuất Nurture Growth Bio Fertilizer được thiết lập ở nhiều nơi trên thế giới. Riêng ở Mississauga, tuy là trụ sở chính, nhưng lại phát triển sau do phải qua nhiều tiến trình thanh tra, kiểm nghiệm theo quy định của chính phủ Canada.

Công ty đa quốc gia Nurture Growth hiện là thành viên chính thức của Hiệp hội Hữu cơ Thế giới IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements)

Bạn đọc có thể xem các sản phẩm của qua trang mạng: http://www.nurturegrowthbio.com

Liên lạc công ty: (647) 484-8383- Email: info@nurturegrowthbio.com

V.P.Y