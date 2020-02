Nước mắm Việt đi vào làng ẩm thực Canada

Ottawa: Trong những ngày cuối tuần 1 tháng 2, có một lễ hội ẩm thực diễn ra hàng năm ở thủ đô Ottawa, và trong đó có cuộc tranh tài cúp người đầu bếp xuất sắc nhất Canada trong năm 2020, có tên là the Canadian Culinary Championships, mà nhiều người còn gọi cuộc tranh tài này là cuộc tranh cúp Super Bowl về nấu ăn.

Cuộc tranh tài diễn ra ở trường cao đẳng Algoquin.

12 đầu bếp hàng đầu, đoạt huy chương vàng trong các cuộc tranh tài ở cấp tỉnh bang, đã được vào tham dự cuộc thi.

Trong cuộc thi này, người đoạt cúp bạc là đầu bếp Roger Ma ở thành phố Vancouver.

Các món ăn của những ứng viên, được đến 14 giám khảo thẩm định.

Hầu hết các đầu bếp xuất sắc ở Canada, trong số 12 đầu bếp được vào chung kết là những đầu bếp người Á Châu.

Điểm đặc sắc là có một nữ đầu bếp người Nam Hàn, tuy không đoạt giải nhưng lại dùng gia vị từ ẩm thực Việt Nam: nữ đầu bếo Jenny Kang của nhà hàng Shokunin ở thành phố Calgary đã trình làng một món ăn bao gồm các thứ ahi tuna, side stripe prawn, cured New Zealand snapper, raw Hokkaido scallop and uni, all complemented by a bright, clean sauce , ăn với nước mắm Việt Nam.

Nước mắm đã đi vào dòng chính của nền ẩm thực Canada.