Nữ tài tử Nhật diễm kiều tự tử chết ở tuổi 40

Tokyo: theo những tin tức loan báo hôm chúa nhật ngày 27 tháng 9, người ta tìm thấy một nữ tài tử chết tại nhà tại thành phố Tokyo, nước Nhật.

Nữ tài tử Yuko Takeuchi, năm nay 40 tuổi, là một tài tử nổi danh của nước Nhật từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế.

Theo những kết quả của các cuộc điều tra sơ khởi thì người nữ tài tử có 2 con này, đã tự tử chết.

Lý do cũa việc tự tử chưa được công bố.

Nữ tài tử Takeuchi từng xuất hiện trên màn ảnh và trên các chương trình truyền hình từ những năm 1999 như là chương trònh Asuka vào năm 1999, phim truyện tình Love and Life in the White vào những năm 2001.

Mới đây nữ tài tử này cũng đóng trong phim the Confidenceman JP: Princess.

Nữ tài tử Takeuchi từng đoạt chức nữ tài tử xuất sắc của viện hàn lâm Nhật trong 3 năm liên tiếp từ năm 2004 cho đến 2007.