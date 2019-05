Nữ quái lẻn vào bệnh viện ăn cắp xe

North York: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 6 tháng 5, cảnh sát thành phố Toronto đã bắt giữ một phụ nữ về tội ăn trộm tại bệnh viện North York.

Nghi can Melanie Beskorowany, 27 tuổi, đã bị bắt giữ về tội cắt khóa tủ của một nhân viên tại bệnh viện.

Theo bản cáo trạng thì vào lúc 6 giờ 30 sáng hôm 4 tháng 4, nghi can Beskorowany đã lẻn vào phòng đựng đồ của nhân viên trong bệnh viện North York.

Nghi can này bẻ khóa, lấy bóp cũng như chìa khóa xe của nạn nhân.

Nghi can đã tẩu thoát bằng xe của chính nạn nhân và đã dùng thẻ tín dụng ăn cắp được, đi mua sắm nhiều thứ.

Nghi can đã bị bắt giữ hôm 5 tháng 5.

Cũng theo sở cảnh sát thành phố thì nữ quái này cũng đã ăn hàng nhiều lần trên toàn tỉnh bang Ontario trong nhiều tháng qua.