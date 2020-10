“Nữ hoàng phim màu” Hollywood qua đời

Nữ diễn viên Rhonda Fleming – biệt danh “Nữ hoàng phim màu” – vừa qua đời ở tuổi 97.

Tạp chí Variety đưa tin Rhonda Fleming qua đời hôm 14/10 tại nhà riêng ở Santa Monica, tiểu bang California. Thư ký của bà xác nhận thông tin nhưng không tiết lộ nguyên nhân.

Rhonda Fleming từng đóng hơn 40 phim, nổi tiếng trong các thập niên 1940 và 1950. Bà được đánh giá là một trong những minh tinh nổi bật nhất trong thời kỳ Hollywood bắt đầu chuyển sang công nghệ phim màu. Fleming ghi dấu ấn với mái tóc đỏ và đôi mắt xanh, được mệnh danh “Nữ hoàng phim màu”.

Bà xuất hiện trong nhiều tác phẩm kinh điển như “Spellbound” (1946 với Gregory Peck) của đạo diễn Alfred Hitchcock, “Out of the Past” (1947 với Robert Mitchum và Kirk Douglas) của Jacques Tourneur, “Gunfight at the O.K. Corral” (1957 với Burt Lancaster và Kirk Douglas).

Các bạn diễn của bà trong nhiều phim bao gồm những tài tử nổi tiếng như Kirk Douglas, Glenn Ford, Burt Lancaster, Bob Hope, Rock Hudson, Ronald Reagan…

Bà cũng thành công trong sự nghiệp ca hát và phim truyền hình. Từ thập niên 1960, Fleming mở các hộp đêm ở Las Vegas và Palm Springs. Bà thường trực tiếp biểu diễn tại đây và rút dần khỏi Hollywood.

Sau khi giải nghệ, Rhonda Fleming dành nhiều thời gian làm từ thiện. Bà sáng lập và yểm trợ nhiều tổ chức về bệnh nhân ung thư, người vô gia cư và chống bạo hành trẻ em. Diễn viên từng kết hôn sáu lần và có ba con.