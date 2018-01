Nụ dương cầm Hồng Ân: Cửa ngỏ tương lai bị khép kín

Trong thư mới nhận được từ Đức, ông Nguyễn Quang cho biết chính quyền thành phố Nuremberg đã thu hồi tất cả các giấy tờ tùy thân, thông hành của gia đình ông và vì lý do đó, con gái ông Nguyễn Quang Hồng Nhân, cô Hồng Ân hiện là sinh viên năm thứ hai khoa Dương cầm, Đại học Âm nhạc Nuremberg (Nürnberg) phải nghỉ học.

Đối với người Việt hải ngoại, trong đó có bạn và chúng tôi, lâu nay được sống trong một chế độ dân chủ, có thể không nhận thức được giá trị của hai chữ tự do, nhưng với tình trạng gia đình ông Nguyễn Quang Hồng Nhân hiện nay, con đường đi đến tự do thiên-nan-vạn-nan.

Tranh đấu cho nhân quyền của người dân Việt trong hơn 40 năm qua và tuy đã vượt thoát được nhà tù lớn của Cộng sản, nhưng gần 3 năm qua, khát vọng được sống trong một chính thể tôn trọng quyền con người của gia đình ông Nguyễn Quang Hồng Nhân vẫn còn xa vời.

Đường đến tự do với nhiều trắc trở

Cuối năm ngoái, đơn xin tỵ nạn của gia đình nhà tranh đấu nhân quyền Nguyễn Quang Hồng Nhân bị chính phủ Đức từ chối và án lệnh trục xuất sẽ được thực thi trong vòng từ 3 đến 7 ngày.

Trước viễn ảnh một cựu tù nhân lương tâm và có thể cả gia đình ông Nguyễn Quang Hồng Nhân có nguy cơ trở lại nhà tù đang rộng mở chờ đón những người bất đồng chính kiến, luật sư Lê Trọng Quát, cựu Quốc vụ khanh Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 và bác sĩ Nguyễn Quốc Nam, Phó Chủ tịch Liên Minh Dân Chủ đã điện thoại khẩn cấp đến TNS Ngô Thanh Hải.

Ngay sau khi nhận được tin này, TNS Ngô Thanh Hải đã gởi thư đến Đại sứ Canada tại Đức, ông Stéphane Dion và nhờ đại sứ Stéphane Dion can thiệp với chính phủ Đức đình hoãn lệnh trục xuất trong khi chờ đợi Cộng đồng người Việt Toronto thông qua Tổ chức VOICE Canada hoàn tất thủ tục bảo lãnh gia đình ông Nguyễn Quang.

Trong cùng một thời gian, TNS Ngô Thanh Hải tiếp xúc với Cao ủy Tỵ nạn Canada và Cao ủy Tỵ nạn Đức nhờ hai tổ chức này hướng dẫn thủ tục bảo lãnh trường hợp cá biệt này và dịch thuật các văn kiện cần thiết.

Vào thời điểm đó, VOICE Canada chỉ có thể bảo lãnh những cá nhân được cấp quy chế tỵ nạn nên TNS Ngô Thanh Hải liên lạc với tổ chức JIAS Toronto, thuộc Cộng đồng Do Thái để nhờ cơ quan này bảo lãnh gia đình ông Quang do JIAS Toronto được Bộ Di trú chấp thuận cho bảo lãnh có hạn định mỗi năm một số người hội đủ điều kiện nhập cư Canada. Tuy nhiên, trong năm 2017, JIAS Toronto đã sử dụng hết hạn ngạch này.

TNS Ngô Thanh Hải sau đó đã đề nghị JIAS Toronto dùng hạn ngạch dành cho năm 2018 bảo lãnh 3 thành viên gia đình ông Nguyễn Quang Hồng Nhân. JIAS Toronto đồng ý. Để đáp ứng yêu cầu của TNS Ngô Thanh Hải, hạn ngạch bảo lãnh dành cho JIAS Toronto trong năm tới sẽ phải trừ bớt 3 người. Tổng trưởng Di trú Canada Ahmed Hussen sau đó đã chấp thuận đề nghị này.

Ngày 15 tháng 11 năm 2017, VOICE Canada và JIAS Toronto ký biên bản ghi nhớ, theo đó, VOICE Canada sẽ tài trợ chi phí di chuyển và cung ứng ngân khoản $24.200 để bảo trợ gia đình ông Nguyễn Quang Hồng Nhân. JIAS Toronto sẽ lo mọi thủ tục hành chánh và đơn bảo lãnh.

Tháng 12 năm ngoái, đơn xin bảo lãnh gia đình ông Nguyễn Quang Hồng Nhân đã được gửi đến Bộ Di trú, Tỵ nạn và Công dân vụ Canada.

Lệnh đình hoãn trục xuất sẽ có hiệu lực trong suốt thời gian Bộ Di trú Canada cứu xét đơn xin nhập cảnh Canada của gia đình ông Nguyễn Quang Hồng Nhân, TNS Ngô Thanh Hải cho biết.

‘Nỗ lực vận động để gia đình cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Quang Hồng Nhân được định cư Canada sẽ giúp được cho hai thế hệ, ông bà Nguyễn Quang Hồng Nhân và con gái của họ, để chứng tỏ rằng cộng đồng người Việt không lãng quên một người tranh đấu cho nhân quyền đang lâm cảnh khốn cùng và lương tâm của chúng ta không cho phép chúng ta bỏ qua sự việc này”, TNS Ngô Thanh Hải nói.

Hy vọng sẽ đến từ tấm lòng người Việt lưu vong

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, tổng số ngân khoản VOICE Canada đã nhận được từ những tấm lòng vàng của bạn đọc là 10.350 Gia kim và Thời Báo Media yểm trợ 3.000 Gia kim. Tổng số tiền hiện có là 13.350 Gia kim, và cần có thêm 10.650 Gia kim để hội đủ điều kiện tài chánh bảo lãnh gia đình ông Nguyễn Quang.

“VOICE Canada được thành lập với mục đích bảo trợ người tỵ nạn, và đặc biệt chú trọng đến những đồng bào tỵ nạn Cộng sản. Gia đình ông Nguyễn Quang Hồng Nhân là nạn nhân của chế độ Cộng sản nên với sự yểm trợ trực tiếp của Thời Báo và Trung tâm Văn hóa Phật giáo Pháp Vân, VOICE Canada sẽ cố gắng hết khả năng để bảo trợ gia đình ông Nguyễn Quang Hồng Nhân”, Chủ tịch VOICE Canada, ông Đỗ Kỳ Anh, cho biết.

“VOICE Canada tha thiết kêu gọi đồng hương vì lòng nhân đạo, vì tình người, vì tương lai của một tài năng âm nhạc cùng đồng hành với VOICE Canada trong vấn đề bảo trợ gia đình một người đã nhiều năm tranh đấu vì nhân quyền của đồng bào trong nước, sớm được định cư Canada”.

“Trong quá khứ, VOICE đã bảo trợ những thuyền nhân lưu lạc ở Thái Lan và Phi Luật Tân, và cho đến nay, tất cả đồng bào tỵ nạn đã hội nhập vào xã hội mới, cần cù làm việc để tạo dựng lại cuộc đời. VOICE Canada tin tưởng rằng, nếu được định cư ở Canada, gia đình ông Nguyễn Quang cũng sẽ tự lực, như những người đã đến trước đây, không là gánh nặng cho đất nước đã đón nhận họ và cháu Hồng Ân sẽ có cơ hội trở lại trường và phát triển tài năng”, ông Đỗ Kỳ Anh nói.

Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Quang Hồng Nhân, bút hiệu Nguyễn Quang, sinh năm 1954 tại Nghĩa Thắng, Quảng Ngãi. Năm 1974 là Chủ tịch Sinh viên Công giáo Cư xá Đắc Lộ, Dòng Tên, Sài Gòn.

Ông khởi sự hoạt động tranh đấu cho nhân quyền từ năm 1975. Năm 1979, bị tuyên án tù 20 năm vì các tội danh: Tổ chức đưa sinh viên, học sinh ra nước ngoài- Tuyên truyền chống chế độ. Sau khi thụ án tù 17 năm, năm 1996, ông được phóng thích. Ra tù mở trường Công Nghệ Yersin, Đà Lạt, dạy nghề cho sinh viên Tây Nguyên. Năm 2010 – Thành lập diễn đàn Đại Học Nhân Quyền, phổ biến kiến thức, cổ súy nhân quyền. Năm 2014, ông Nguyễn Quang thành lập Viện Nhân Quyền Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Quang cho biết, ông đã viết trên 30 tác phẩm do công ty Amazon xuất bản và phát hành.

Cuốn mới nhất là Chiến Tranh và Hòa Bình Việt Nam ấn hành năm 2016 và trong thời gian ở Đức ông đã viết nhiều bài lên án chế độ độc tài, phi dân chủ của Hà Nội. Hiện ông Quang là cây bút xuất hiện thường xuyên trên Thời Báo.

Năm 2008, tác phẩm“Biển Đỏ Việt Nam”, nói về kinh nghiệm tù và sau đó là “Tôi có giấc mơ Việt Nam tự do” cũng được xuất bản ở California khiến ông bị công an đe dọa, tháng nào cũng được “mời lên đồn công an để làm việc”, ông Nguyễn Quang cho biết.

“Cả cuộc đời tôi bị theo dõi, khủng bố tinh thần và bao vây kinh tế. Tôi ở vào tình trạng có thể bị ám hại bằng mọi cách và có thể bị bắt bất cứ lúc nào, cũng có thể bị cô lập hoàn toàn về mặt kinh tế, nhất là nếu cộng sản biết được chúng tôi đã xin tỵ nạn tại Đức. Chúng tôi muốn được sống tự do đúng với nhân phẩm của con người và cũng rất mong được sự trợ giúp của Cộng đồng để cháu Hồng Ân sớm được đến Canada để tiếp tục việc học” ông Nguyễn Quang nói với giọng tha thiết khẩn cầu.

Cộng đồng người Do Thái, tuy khác màu da, khác chủng tộc nhưng đã mở rộng vòng tay với gia đình một người Việt bị áp bức phải trốn chạy khỏi chế độ đàn áp nhân quyền, hy vọng vì tình đồng bào, bạn đọc sẽ tiếp tay với VOICE Canada giúp cho gia đình ông Nguyễn Quang có một nơi chốn dung thân, tránh thảm trạng tù đày có thể xảy đến một lần nữa nếu bị họ trục xuất về nơi họ đã ra đi tìm tự do.

VPY