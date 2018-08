Nữ bộ trưởng New Zealand đạp xe tới bệnh viện sinh con

Bộ trưởng Julie Genter hôm 19/8 đăng lên mạng xã hội Instagram bức ảnh mình và bạn đời bên cạnh xe đạp. Bộ trưởng Phụ nữ New Zealand đạp xe tới bệnh viện để sinh con đầu lòng ở tuần 42.

Bà viết bên cạnh tấm ảnh: “Một buổi sáng chủ nhật tươi đẹp để đạp xe tới bệnh viện, để sinh em bé này”. Bà viết tiếp: “Hãy chúc chúng tôi may mắn nào! Bạn đời và tôi đạp xe vì xe hơi của tôi không đủ chỗ cho đội yểm trợ đi theo, nhưng việc đạp xe cũng mang lại tâm trạng tốt nhất cho tôi”.

Genter, 38 tuổi, kiêm nhiệm Bộ trưởng Giao thông New Zealand, là người thẳng thắn và luôn ủng hộ xe đạp. Mấy tháng trước bà gián tiếp thông báo mang thai con đầu lòng bằng thông báo “Chúng tôi sắp phải lắp thêm ghế ngồi mới trên xe đạp”.

Chuyến đi bằng xe đạp đến bệnh viện “chủ yếu là xuống dốc”. Bà Genter viết thêm: “Có lẽ chúng ta nên đạp xe nhiều hơn trong vài tuần cuối để sinh nở dễ hơn”.

Genter dự trù nghỉ hộ sản ba tháng và gia nhập đội ngũ chính trị gia sinh con khi đang tại nhiệm. Hồi tháng 6, Thủ tướng New Zealand trở thành lãnh đạo thứ hai trên thế giới sinh con khi tại nhiệm. Cả bà và Genter đều sinh ở bệnh viện công thành phố Auckland. Thành viên quốc hội đầu tiên của New Zealand sinh con năm 1970 , một chính trị gia khác cũng cho con bú khi đang tại nhiệm năm 1983.