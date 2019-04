Nữ đạo diễn Agnès Varda qua đời

Bà Agnès Varda, nữ đạo diễn người Pháp sinh tại Bỉ, người có biệt danh là ‘lão bối’ của Làn sóng mới Pháp (Nouvelle Vague) vừa qua đời ở tuổi 90, theo thông báo ngày 29/3 từ gia đình.

Trang France24 dẫn thông báo của gia đình bà Varda cho biết: “Đạo diễn, nghệ sĩ Agnès Varda đã qua đời tại nhà trong đêm 28/3 vì các biến chứng của bệnh ung thư. Gia đình và bạn bè đã ở bên bà”.

Bà Varda là một trong những nhân vật tiên phong trong phong trào Làn sóng mới của Pháp vào những năm 1960 với các phim như Cleo from 5 to 7, Le Bonheur và The Creatures.

Theo trang Vulture, bà Varda là một nhà làm phim tài năng với sự nghiệp rất đồ sộ, một nhà hoạt động nữ quyền sôi nổi và cũng là người phụ nữ hiếm hoi thường xuyên có mặt bên cạnh những nam đạo diễn khác tại nhiều lễ hội phim quốc tế danh giá trong suốt sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của bà.

Bà có khoảng 150 tác phẩm trải dài suốt từ La Pointe Courte năm 1955 và Cléo From 5 To 7 năm 1962 cho tới The Gleaners and I năm 2000 và Faces Places năm 2017.

Không chỉ là một đạo diễn phim xuất sắc, bà Varda còn là một nhiếp ảnh gia, nhà biên kịch, diễn viên. Sinh tại Brussels ngày 30/5/1928, bà Varda bắt đầu làm nghề chụp ảnh sau khi học văn chương và nghệ thuật.

Năm 1951 bà được bổ nhiệm là người chụp ảnh chính thức của Theatre National Populaire và giữ vị trí này trong thập kỷ kế tiếp.

Phim tài liệu Faces Places đã mang lại cho bà đề cử Oscar đầu tiên và đề cử đó cũng khiến bà trở thành ứng cử viên tranh giải lớn tuổi nhất trong lịch sử Oscar khi đã 89 tuổi. Năm 2017 bà là nữ đạo diễn đầu tiên được trao giải Oscar danh dự.

Các tác phẩm điện ảnh của bà Varda cũng được tôn vinh tại châu Âu. Phim Vagabond năm 1985 của bà từng giành giải Sư tử vàng tại lễ hội phim Venice. Bà thường xuyên có mặt tại các lễ hội phim Cannes và giành giải Cành Cọ Vàng danh dự năm 2015. Mới đây, bà nhận giải Berlinale Camera cho thành tựu trọn đời.

