“Hiện nay, mọi thứ hàng hóa được sản xuất tại Trung Quốc đều được đánh giá kém phẩm chất, nếu có một sản phẩm nào đó được ghi là “không làm tại Trung Quốc,” đương nhiên sẽ được người tiêu dùng chú ý đến.”

Người đại diện của một công ty nước đóng chai, có trụ sở tại Durban, Nam Phi đã nói như vậy! Công ty này mấy năm về trước đã cho sản xuất một loại nước uống với nhãn hiệu “Still Water. It’s not made in China” (Vẫn là nước. Không làm tại Trung Quốc.) Phải chăng nó xuất xứ từ đâu cũng được miễn là không phải từ cái đất chuyên môn sản xuất các loại thực phẩm nhiễm độc!

Nhưng mãi đến nay, loại nước uống này mới bị Trung Quốc phản đối dữ dội, cho rằng đây là một sự kỳ thị chủng tộc: “Người Trung Quốc đang làm việc chăm chỉ để cải thiện đất nước và cuộc sống của họ, họ không có thời gian cho bạn. Người phân biệt chủng tộc lúc nào cũng có!” Người Tàu hứa sẽ tẩy chay loại nước uống này.

Hàng hóa Trung Quốc đã có thành tích khiến cả thế giới kinh hoàng.

Tòa án Trung Quốc ngày 22-1-2008 đã kết án tử hình ba bị cáo bị buộc tội liên quan vụ sữa nhiễm độc melamine, trong khi cựu chủ tịch tập đoàn Tam Lộc (Sanlu) bị kết án tù chung thân và 19 bị cáo khác liên quan cũng bị tuyên án tù từ 5 năm đến chung thân trong phiên xét xử. Hãng sữa này đã bán 900 tấn sữa giả, đầu độc 8 trẻ sơ sinh thiệt mạng và 300.000 trẻ bị bệnh. Vụ sữa nhiễm độc này không chỉ hủy hoại danh tiếng của ngành sản xuất sữa của Trung Quốc mà còn gần như tất cả những sản phẩm “Made in China” đều khiến người ta lo ngại, tránh xa.

Reuters đưa tin, dân Tàu, lo ngại an toàn thực phẩm trong nước và tin tưởng vào các sản phẩm sản xuất từ châu Âu, khách du lịch Trung Quốc ồ ạt tới các siêu thị ở Đan Mạch để mua sữa bột dành cho trẻ sơ sinh, các nhân viên siêu thị đã chứng kiến việc mỗi khách du lịch Trung Quốc một lần mua tới hơn 40 hộp sữa và gần như “vét sạch” sữa trên kệ. Trong khi đó nguồn lợi của du học sinh là buôn hàng xách tay mang sữa từ Châu Âu về nước.

Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố hồi năm 2013, trong giai đoạn 2008 đến 2010 có gần 70% hàng hóa giả mạo bị thu giữ trên toàn thế giới có nguồn gốc từ Trung Quốc. Ở Mỹ, tỷ lệ đó là 87%. Trong đó giá trị hàng giả nhập cảng từ Đông Á, đa phần là từ Trung Quốc, vào Mỹ và Âu Châu mỗi năm ước tính đã lên đến 25 tỉ dollars.

Trên đất Mỹ, chúng ta đã nghe chuyện một cái ghế nôi kẹp cổ một đứa bé đến chết, một cái điện thoại phát nổ làm nát bàn tay một người dùng hay ngôi nhà bốc cháy vì một mạch điện từ một cái quạt máy. Tất cả vật dụng này đều xuất phát từ Trung Quốc và chúng ta chỉ đơn giản nghĩ đây là lối làm ăn dối trá, tắc trách của những công ty vô đạo đức từ bên Tàu, và chỉ vì giá rẻ, mà chúng ta mang mối họa về nhà.

Sản phẩm bị làm giả nhiều và gây hậu quả nghiêm trọng ở Trung Quốc là Âu dược. Thống kê cho thấy một lượng lớn được bán ở Trung Quốc là thuốc giả. Bộ Y Tế Trung Quốc thực hiện cho thấy có đến hơn 80% số liệu được sử dụng trong 1.622 thử nghiệm đối với các loại thuốc tây mới ở nước này đã bị làm giả. Một số liệu thống kê được công bố năm 2013 ở nước này cho thấy ở Trung Quốc mỗi năm có đến 300.000 người chết do thuốc giả. Ít người biết đến chuyện những viên thuốc bệnh chúng ta dùng hàng ngày, từ viên Tylenol, Aspirin đến viên Vitamin chứa đầy chất arsenic! Và thuốc giả Trung Quốc tràn ngập thế giới, Imanitib, một thứ thuốc trị bệnh ung thư, làm chết người ở Palestine, chỉ có nước, pha với một ít đường, phẩm màu và một tí aspirin.

Theo cuốn “Dead By China” của Giáo sư Peter W. Navarro, một người nghiên cứu về Trung Quốc, cũng là cố vấn của Tổng Thống Donald Trump hiện nay, thế giới này sẽ chết vì chất độc của Trung Quốc: melamine, heparin, arsen, chì… trong trà, nước táo, sữa, thuỷ sản, đậu xanh và trong tất cả mọi thứ. Hàng hoá rác rưởi của Trung Quốc tuồn đi khắp thế giới. Thành tích kinh hãi của Trung Quốc về an toàn sản xuất là: “nhập cảng từ Trung Quốc, tiết kiệm tiền nhưng mất mạng sống!”

Chính các đời Tổng Thống từ Clinton, Bush II đến Obama đã mở cửa dành mọi sự dễ dàng cho hàng hóa Trung quốc tràn vào Mỹ. Hiện hệ thống Walmart ở Mỹ có hơn 5.000 cửa hàng trên toàn quốc, tạo ra hơn 1 triệu việc làm cho dân Mỹ, nhưng họ không nói đến việc hàng hoá Trung Quốc nhập vào Mỹ cho Walmart tổng cộng ít nhất là 49,1 tỷ đô la chỉ tính riêng năm 2013, điều này cũng có nghĩa là Walmart đã làm mất 400,000 việc làm của dân Mỹ trong thời gian đó.

Có lẽ mọi sự đều đã quá chậm. Chỉ nói trong phạm vi một gia đình người Việt ở Mỹ. Với ông, từ cái búa đóng đinh, cái cào cỏ ngoài vườn đến cái máy computer, điện thoại, sợi dây charge đều “made in China.” Với bà, từ mỹ phẩm đến con dao, cái thớt, chai xì dầu, củ tỏi, con tôm, mớ ốc…đều là hàng Tàu. Nhiều lúc không phải vì ham rẻ, mà tìm mỏi mắt không ra cái thứ hàng nào “Not made in China.”

Ở Việt Nam hiện nay thực phẩm Trung Quốc đang giết dần mòn dân tộc, biến đất nước thành “cường quốc” ung thư. Thực phẩm, rau cỏ, trái cây tẩm đầy hóa chất, phụ gia thực phẩm, từ hương liệu, nước cốt cà phê, chất tạo bọt, tạo dẻo, tạo mùi trong chế biến xà phòng, phẩm màu, chất tẩy rửa, chất làm tươi thịt ôi, chất nấu cơm gạo nở gấp đôi, chất làm trái cây mau chín, chất giữ rau xanh lâu này… đến cả trăm loại hóa chất, chủ yếu là hóa chất phụ gia thực phẩm, công nghiệp. Một loại mặt hàng gọi là hương liệu cho đủ thứ mùi vị, dùng trong việc chế biến thực phẩm. Không cần lấy xương thịt của bò cho phở, không cần xương heo cho bún, không cần cua cho tô bún riêu… tất cả đều là hóa chất hay hương liệu, tất cả đều là món độc dược mà người Việt đang cắn, nhai, húp, nuốt hàng ngày.

Phải chi, từ nay không có thứ sản phẩm nào làm từ Trung Quốc “not made in China” nữa, phải chi mà trái đất này không có một nước mang tên China, thì thiên hạ an toàn, hòa bình biết mấy, và dân tộc Việt Nam cũng đâu có khốn cùng như ngày hôm nay!

Huy Phương