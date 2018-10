Nostradamus và bí mật MH370!

Chu Nguyễn

Một nhà thơ nổi danh của Văn học Việt nam Thế kỷ 20, Vũ Hoàng Chương, từng viết bốn câu thơ bất hủ nhân cái chết của mẫu thân:

Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người,

Sên bò nát óc, máu thầm rơi.

Chiều nay một dấu than buông xuống,

Đinh đóng vào săng tiếng trả lời!

Con người trong cuộc đời bị quằn quại với biết bao nghi vấn, nào hạnh phúc, nào lẽ sống, chiến tranh, hòa bình, nào sự sống và cái chết…Nhân loại cùng chung nghi vấn và thường tìm lời giải đáp ở triết lý, tôn giáo. Từ đó niềm tin vào tiên tri trải rộng ở mọi sắc tộc. Tây phương trước đây tin vào Nostradamus, của Pháp và gần đây có Baga Vanga của Bulgaria.

Cuộc sống vô thường, tai nạn liên miên xảy ra và câu hỏi nảy sinh với những hiểm họa khiến hàng trăm người mất mạng mà người ta không hiểu vì đâu và ở đâu. Lại giở di thư Les Propheties (Những lời tiên tri) của Nostradamus để tìm xem có tài liệu nào cho biết đại tiên tri gia của thế kỷ XVI đã cảnh báo nhân loại về hiểm họa này hay không.

Một chuyên gia thần bí học cho rằng, yếu tố then chốt để tìm ra chiếc máy bay mất tích của Malaysia Airlines mang số hiệu MH370 có thể ẩn giấu trong một đoạn thơ khó hiểu được viết vào khoảng năm 1556.

Đoạn thơ đề cập tới MH370 nằm trong tác phẩm vĩ đại Les Propheties (Những Lời Tiên Tri) của nhà tiên tri từng đoán trúng về vụ Đại hỏa hoạn ở London và sự trỗi dậy của trùm phát xít. Nostradamus, người có khả năng đoán vận mệnh thế giới trong một thời gian dài, thậm chí đến vài thế kỷ, đã viết những câu thơ tứ tuyệt bí ẩn. Một trong số đó có thể liên quan tới chuyến bay MH370 chở 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn, mất tích hôm 8/3/2014.

Máy bay MH370 mất tích ngày 8/3/2014 khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh với 239 hành khách và phi hành đoàn.

Bất chấp những nỗ lực tìm kiếm quốc tế dưới đáy Ấn Độ Dương và dù đã phát giác ra một số mảnh vỡ của MH370, đến nay chiếc Boeing 777 vẫn chưa được tìm thấy và đây vẫn là bí ẩn lớn nhất trong lịch sử hàng không thế giới, một trong những bí ẩn hàng không, chưa có câu trả lời.

Theo Express, Sumyth Dubey, một blogger Ấn Độ, tin rằng Nostradamus đã dự đoán về thảm kịch này cách đây hơn 460 năm.

Theo ông Dubey, nhà tiên tri Nostradamus từng viết: “Gần đây, cách xa sự thất bại của hai nhân vật có sức ảnh hưởng lớn. Sẽ xảy ra vào giữa tháng 3 và tháng 4. Ôi, mất mát quá to tát! Ở mặt đất và dưới biển, sẽ làm dịu lòng tất cả”.

Dubey phân tích rằng, hai nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong câu thơ của nhà tiên tri Pháp có thể là phi công trưởng Zaharie Ahmad Shah và phi công phụ Fariq Abdul Ahmad, những người đã có kinh nghiệm hàng nghìn giờ bay. Nostradamus gọi họ là “two great luminaries” vì uy tín của họ. Câu “Which will occur between April and March” trùng hợp với thời điềm biến mất của MH370 vào đầu tháng 3, 2014. Cuộc tìm kiếm quy mô trên cạn dưới biển tung tích của MH370 được ghi lại trong câu: “By land and sea will relieve all parts.”

Chúng ta thử đọc lại và bản tiếng Anh dịch nguyên văn bằng chữ Latin của Nostradamus để tự mình chiêm nghiệm:

“Near, far the failure of the two great luminaries

“Which will occur between April and March.

“Oh, what a loss! but two great good-natured ones

“By land and sea will relieve all parts.”

Biết bao giả thuyết dặt ra khi không tìm ra tung tích nơi máy bay mất tích. Có sự hợp tác quốc tế khá rộng rãi với hàng chục quốc gia, huy động cả hải lục, không quân, khuấy động Ấn độ dương nhưng cuộc tìm kiếm nơi MH370 biến mất vào không gian bao la, trùng dương bát ngát, đã ba bốn năm trôi qua đúng là “mò kim đáy biển.”

Tai nạn máy bay mang tới đau lòng cho bao nhiêu gia đình nạn nhân. Tất cả khắc khoải đợi chờ và hy vọng mỏi mòn dần, tổn phí hàng chục tỷ Mỹ kim đã khiến cho Malaysia Airlines lao đao. Có lúc ngọn lửa hy vọng lại nhúm lên. Có người tin rằng MH370 bị lực lượng không quân ngoài hành tinh bắt giữ. Hoặc máy bay hết nhiên liệu, hay nó trục trặc kỹ thuật và phải đáp xuống đảo hoang ở đâu đó xa nhân thế? Cũng có lúc tất cả rơi vào tuyệt vọng khi có giả thuyết rằng phi công trưởng Zaharie Shah, vì nguyên nhân cá nhân nên không muốn sống, lái chiếc phi cơ định mạng làm phương tiện tuyệt mạng bằng cách đâm đầu xuống biển khơi ở một nơi nào đó. Nhưng chẳng có giả thuyết nào đứng vững dù có lúc tìm thấy dăm ba mảnh kim loại dạt vào bờ.

Sự mất tích của MH370 hiện vẫn là dấu hỏi, dù một số mảnh vỡ của nó đã được tìm thấy vào năm 2017. Kẻ hoài nghi cho rằng đại dương vốn là mồ chôn máy bay từ quân dụng tới dân dụng nên một số mảnh vỡ từ thân máy bay chưa chứng tỏ dược chúng thuộc MH370. Phải có hộp đen mới xác định.

Gần đây một giả thuyết mới ra đời khiến mọi người chú ý.

Cuộc truy lùng toàn cầu đối với chiếc máy bay mất tích bí ẩn của Malaysia đã trở nên mãnh liệt vào tháng trước sau khi một nhà điều tra người Anh tuyên bố đã tìm thấy MH370 trên Google Maps.

Chuyên gia công nghệ người Anh, Ian Wilson, tháng trước khiến cả thế giới chú ý khi tuyên bố phát giác máy bay Boeing 777-200 mang số hiệu MH370, mất tích bí ẩn ngày 8/3/2014 cùng 239 người trên khoang – ở trong rừng Campuchia.

Dù một số chuyên gia cho rằng, hình ảnh chiếc máy bay Wilson cho là MH370 trong rừng Campuchia chỉ đơn giản là một máy bay đang bay. Tuy nhiên, chuyên gia người Anh vẫn tin rằng mình sẽ giải mã được bí ẩn lớn nhất ngành hàng không thế giới.

Bất chấp nguy hiểm, Wilson tuyên bố ông sẽ tới Campuchia để tìm MH370 theo tọa độ trên Google Maps. Theo Daily Star, rừng Campuchia, nơi Wilson sắp dấn thân vào cuộc điều tra, vốn khét danh nằm gần khu vực được gọi là “mồ chôn máy bay” hoặc “tam giác quỷ Bermuda mới” vì nổi tiếng bởi hàng loạt vụ máy bay rơi.

Theo mạng lưới an toàn hàng không (ASN), năm 1997, một máy bay chở khách Tu-134 đã rơi ở sân bay thành phố Pochentong, cách đường băng chỉ 300m khiến 65 người chết. Chỉ có duy nhất một cậu bé sống sót nhờ mắc vào cây. Cuộc điều tra sau đó xác định máy bay hạ cánh quá nhanh do phi công bất cẩn.

Cũng năm 1997, hai người thiệt mạng trên chiếc Cessna 208 Caravan vì đâm vào núi gần Kampong Chhnang, cách nơi tọa độ mà anh Wilson cho rằng mình phát giác MH370 khoảng 138km.

Gần đây nhất, năm 2007, 22 người chết khi máy bay Antonov 24B rơi xuống Phnom Damrey, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 128km về phía tây nam.

Theo mạng lưới an toàn hàng không (ASN), có 20 vụ rơi máy bay gần Phnom Penh kể từ năm 1945. Đa phần trong số này liên quan tới cuộc chiến tranh Việt Nam. Khu vực máy bay rơi nằm rải rác được xem là “Tam giác quỷ Bermuda mới”.

Tuy nhiên, ASN cho biết, không có vụ tai nạn nào trong quá khứ phù hợp với hình ảnh mà chuyên gia người Anh Wilson phát giác, khiến họ xem đây là một chiếc máy bay vô tình bị vệ tinh ghi lại hình ảnh khi đang bay.

Wilson dự kiến sẽ đáp chuyến bay từ London đến Campuchia ngày 16/10 và sẽ đến tọa độ nghi vấn cùng một nhóm binh sĩ Campuchia.

Tiếp theo phát giác trên là một bất ngờ lớn hơn vào tuần trước khi Daniel Boyer – một người chuyên tìm kiếm sự thật tuyên bố đã tìm được các bức ảnh về xác của chiếc máy bay mất tích trong rừng rậm Campuchia, chỉ cách địa điểm đầu tiên mà MH370 được cho là xuất hiện khoảng 16 km.

Daniel Boyer nói với Daily Star của Anh rằng ông tin rằng trong số các mảnh vỡ, có một mảnh có kích thước tương đương với buồng lái của chiếc Boeing 777 mất tích. Tiếp đó, người này đưa ra các bức ảnh mà ông ta tin là phần đuôi của máy bay.

Hiện giờ, ông Boyer nói, ông tin là đã tìm được phần thân máy bay, và trên đó còn có chữ Malaysia Airlines.

Trong bức ảnh ông Boyer đưa cho Daily Star, có các vật thể màu trắng, có thể là mảnh vỡ của máy bay, nằm giữa rừng già Campuchia, cách thủ đô Phnom Penh của nước này gần 100km.Nhìn cận cảnh, có một vết màu xanh mà ông Boyer tin rằng đó là chữ y trong dòng chữ Malaysia Airlines. Ông này nói: “Tôi thực sự cho rằng bức ảnh này cho thấy phần thân của máy bay. Nếu nhìn sát, các bạn sẽ thấy chữ y trong logo và cánh cửa buồng lái phía dưới. Chắc chắn đó là mảnh vỡ của máy bay và cần phải điều tra”.

Hiện giờ, nhiều người vẫn tin vào phúc trình của Bộ giao thông-Vận tải Mã lai (Malaysian Transport Ministry) ghi rằng căn cứ vào dữ liệu radar và vệ tinh cho biết vào thời điềm máy bay mất tích, chuyến bay MH370 đã đổi lộ trình quay trở lại bán đảo Mã lai, rồi hướng ra Ấn độ dương cho tới khi hết nhiên liệu và đâm xuống vùng biền tây Úc. Gần đây một mảnh phi cơ bị sóng đánh vào ven bờ đảo Reunion của Ấn độ dương. Nhưng máy bay nằm ở nơi nào dưới đáy biển thì không xác định.

Dấu hỏi còn đó hay sẽ biến thành dấu than chấm dứt một bị kịch?



Chu Nguyễn