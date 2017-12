Charlottetown, Prince Edward Island: Theo bản tường trình của tổ chức the Canadian Centre for Policy Alternatives phổ biến trong hôm thứ ba ngày 12 tháng chạp thì nơi có chi phí giữ trẻ thấp nhất Canada là thành phố Charlottetown, tỉnh bang Prince Edward Island.

Tổ chức the Canadian Centre for Policy Alternatives đã so sánh tiền giữ trẻ ở 18 thành phố trên toàn Canada.

Tại thành phố Charlottetown, tiền giữ một hài nhi là $738 một tháng, tiền giữ một trẻ nhỏ là $608 một tháng.

Trong khi tại thành phố Toronto, tiền giữ một hài nhi là $1,758 một tháng và tiền giữ một trẻ nhỏ là $1,354 một tháng.

Theo ông David MacDonald, đồng tác giả của bản tường trình thì trong vòng 4 năm qua, chi phí giữ trẻ ở thành phố Charlottetown đã không gia tăng, trong khi chi phí giữ trẻ em đã gia tăng 20 phần trăm ở thành phố Toronto trong vòng 4 năm qua.

Lý do mà chi phí giữ trẻ ở thành phố Charlottetown thấp là vì chính quyền tỉnh bang P.E.I. ấn định giá cả. Hai tỉnh bang khác cũng có giá tiền giữ trẻ được ấn định bởi chính quyền là tỉnh bang Manitoba và Quebec.