Nỗi buồn của chủ nhân các tiệm làm móng và hớt tóc khi bị đóng cửa trở lại.

Sacramento, California: Trong bản tuyên bố hôm thứ hai ngày 13 tháng 7, thống đốc Gavin Newsom đã quyết định trở ngược lại những quy định về cách ly trên toàn tiểu bang, vì số người bị nhiễm COVID-19 tăng vọt.

Theo quyết định được ban hành, các quán rượu bị đóng cửa trở lại, các nhà hàng chỉ được bán thức ăn “to go”, các chùa chiền, nhà thờ, phòng tập thể dục, những dịch vụ chăm sóc cá nhân như tiệm hớt tóc, tiệm làm móng.. cũng sẽ bị tạm thời đóng cửa trở lại trong vòng 3 tuần lễ.

Theo lời thống đốc Newsom thì “Hiện nay, chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng lây lan COVID-19 tại tiểu bang, vì vậy, tất cả mọi người phải tỉnh táo nhận ra rằng bệnh dịch sẽ không sớm biến mất cho đến khi có vaccine hoặc một phương pháp chữa trị y khoa hiệu quả,” lời của Thống Đốc Newsom.

Tính đến sáng Thứ Hai, tiểu bang California có ít nhất 326,000 ca nhiễm COVID-19 với hơn 7,000 người chết.

Lệnh “đóng cửa” trở lại không chỉ ảnh hưởng đến đời sống hàng triệu người dân California, mà các doanh nghiệp sẽ tiếp tục gặp khó khăn, trong đó có các tiệm tóc, tiệm nail, nhà hàng,… của người Việt Nam trong vùng Little Saigon.

Bản tin của báo Người Việt cho biết là nhiều chủ tiệm quanh Little Saigon đã sửng sốt khi nghe lệnh này.

Anh Tú Winn, chủ tiệm Winn’s Beauty Salon gần trung tâm gởi hàng hóa Zip Post trên đường Bolsa, nói: “Chán thiệt. Lại đóng nữa. Từ trưa tới giờ, rất đông khách gọi tới đây đòi lấy hẹn ngay trong chiều nay.”

Anh tiếp: “Đóng cửa là một tin không vui, chẳng những chỉ cho mình tôi mà cho tất cả các thợ và cho cả khách nữa.”

Anh thở dài: “Kỳ trước, khi tiệm phải đóng cửa tới hai tháng, khách gọi tới tấp để lấy hẹn vì không muốn đợi lâu hơn nữa. Tóc ra dài sẽ rất ngứa ngáy mà nhìn bờm xờm không đẹp mắt.”

Vừa trả lời phỏng vấn, anh vừa trả lời khách lấy hẹn khẩn cấp tới tấp.

Cùng tâm trạng, chị Vivian Trần, chủ tiệm Top Barber trên đường Westminster, đối diện trung học Bolsa Grande, buồn rầu nói: “Đóng cửa nữa, tiền đâu mà trang trải. Đủ mọi thứ tiền nó dồn dập xuống đầu. Chán hết sức.”

Ông Trần Thế, chủ tiệm hớt tóc, ráy tai Trần Thế trong khu Trương Bửu Diệp trên đường Euclid gần tượng đài Quang Trung, chưng hửng: “Hả? Đóng cửa nữa hả? Trời đất. Tôi mới nhận được giấy nợ đòi tiền thuế của Orange County. Mình phải đóng cho họ Tháng Tám. Rồi Tháng Mười thì lại thuế cho thành phố Garden Grove. Rồi cuối năm thì thuế tiểu bang và liên bang .Đóng cửa nữa thì chết tôi rồi.”

Anh Lany Truong, chủ tiệm NailBay Spa ở Los Angeles, cho biết tiệm nail của anh mới mở cửa lại hôm 19 Tháng Sáu.

“Vì thời gian tiệm phải đóng cửa do dịch bệnh COVID-19 khá lâu, nên trong tuần lễ đầu tiên khi mở lại, khách đến rất đông, hầu hết là khách quen đã lấy hẹn trước”

Anh Trương than: “Tất nhiên đóng cửa nữa là… khổ nữa, Nhưng đành chịu, vì không thể trái lệnh của tiểu bang. Mình cứ phải chấp hành thôi.”