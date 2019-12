Những xe điện, biểu tượng của thành phố Toronto, sẽ ngừng hoạt động vào cuối năm

Toronto: Khi nói đến những biểu tượng cho thành phố Toronto, thì có 4 điều cần nhớ là Toronto là nơi có tháp CN, có viện hàn lâm Băng Cầu ( the ice Hockey Hall of Fame), những nhà hàng nổi tiếng bán đủ loại thức ăn của nhiều quốc gia trên thế giới và những chiếc xe bus chạy bằng điện cổ lỗ sĩ. Những chiếc xe bus chạy bằng điện bắt đầu chạy trên đường phố Toronto từ những năm 1920s, gần 100 năm trước, mà một số vẫn còn lưu hành. Tuy nhiên theo những công bố thì vào cuối năm nay 2019, tất cả những chiếc xe điện cổ lỗ sĩ còn sót lại, sẽ được thay thế bằng những chiếc xe điện tối tân. Một trong những đường mà vẫn còn xe điện cũ là đường 511 chạy dọc theo đường Bathurst. Một khách hàng của hệ thống xe bus điện, ông Kenneth năm nay 37 tuổi đã nói là ông ta thích những chiếc xe điện cũ, vì trong những chiếc xe điện này có cả lịch sử của thành phố Toronto. Thành phố Toronto cũng như thành phố San Francisco là hai trong số những thành phố ít oi khác trên thế giới, vẫn còn cho sử dụng hệ thống xe bus điện. Tuy nhiên hệ thống xe bus điện và xe điện ngầm là những hệ thống chuyên chở công cộng thông dụng và được ưa thích : hàng năm trung bình có 65 triệu hành khách sử dụng hệ thống chuyên chở công cộng TTC ở vùng thủ phủ Toronto.

