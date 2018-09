Những trận hay nhất của bóng bầu dục đại học 2018

Cuối Tháng 8, bóng bầu dục đại học bắt đầu khởi động với rất nhiều huyên náo và qua đó là những hy vọng cao ngất mà giới hâm mộ đặt niềm tin vào các đội bóng của họ trong mùa bóng mới.

Đây cũng là thời điểm để ta nhìn vào lịch thi đấu của các đội và thử đoán xem trong hàng trăm trận đấu vòng loại những trận nào hứa hẹn sẽ mang lại cho người xem những giây phút hào hứng nhất, và trong số những trận hào hứng chắc hẳn cũng có một số trận giữ vai trò xác định sức mạnh và vị thế của một số đội bóng khi vòng loại kết thúc và trước khi bước sang giai đoạn tranh vô địch cũng như các trận đấu bowl.

Nhân đây cũng xin được nói trước, ngay vào lúc này, để đoán chính xác những trận đấu nào sẽ có ảnh hưởng nhất đối với một số đội trong mùa bóng năm nay là điều bất khả, là vì sẽ còn nhiều điều xảy ra trong những tuần lễ tới có thể làm thay đổi tình hình.

Hãy lấy trận đấu giữa Alabama và Florida State trong tuần lễ đầu của năm ngoái. Đội Alabama trong bảng xếp hạng được xếp số 1 và Florida State số 3, và nhiều nhà bình luận cho đây là trận đấu hay nhất trong tuần lễ mở màn của mùa bóng. Nhưng rốt cuộc trận đấu diễn ra hết sức tẻ nhạt, Alabama thắng 24-7 và cầu thủ quarterback (ném bóng) của Florida State là Deondre Francois bị chấn thương chân và không trở lại chơi trong suốt mùa bóng.

Nhắc lại chuyện này để nhấn mạnh một điều là tình hình của bộ môn bóng bầu dục thay đổi rất nhanh. Tuy nhiên, không vì thế mà ta không cố thử lựa ra những trận có triển vọng sẽ là những trận hay nhất không thể bỏ qua, với hy vọng trong số đó có được một vài trận diễn ra như sự mong đợi của người hâm mộ.

Những trận hay nhất trong mùa bóng năm nay:

Trận Michigan đụng Notre Dame (9/1): Chiếc ghế của huấn luyện viên Jim Harbaugh chưa hẳn lung lay nhưng cũng không còn vững chắc như mấy năm trước. Hiện ngày càng có nhiều tiếng nói không hài lòng với đội Michigan của Harbaugh trong ba năm qua đã gặp nhiều khó khăn khi cần phải thắng những trận quan trọng. Harbaugh có được ngay cơ hội trong tuần đầu tiên của mùa bóng năm nay để làm im những tiếng nói chê bai nếu có thể thắng được một trong những đội lâu đời và nổi tiếng là Notre Dame. Đội Notre Dame hoàn tất mùa bóng 2017 với chiến thắng 21-17 trên đội LSU trong trận Citrus Bowl nhưng sẽ phải thay thế cầu thủ running back (ôm bóng chạy) Josh Adams, hiện đang đầu quân cho đội Philadelphia Eagles của NFL.

Trận Clemson đụng Texas A&M (9/8): Jimbo Fisher không phải chờ quá lâu để có được một trận thử nghiệm quan trọng đầu tiên trong vai trò huấn luyện viên cho đội Texas A&M. Huấn luyện viên Fisher có đủ thì giờ để sắp xếp một đội hình với dàn công đủ sức đương đầu với dàn phòng thủ rất mạnh của Clemson hay không? Trận đấu này cho Fisher cơ hội để bắt đầu giai đoạn huấn luyện viên của ông tại Texas A&M với chiến thắng trên đội Clemson, là một trong ba đội xếp hạng đầu trước khi bước vào mùa bóng, để làm lực đẩy tiến về tương lai.

Trận Ohio State đụng Penn State (9/29): Hai trận đụng nhau trong hai năm vừa qua giữa hai đội mạnh nhất của bảng vùng Big Ten là những trận đáng nhớ. Trở lại Tháng 10 năm ngoái, đội Ohio State đã phải lội ngược dòng sau khi bị dẫn trước 35-20 để rồi cuối cùng thắng với tỷ số 39-38 đã làm tan nát giấc mộng của Penn State được lọt vào bốn đội của vòng tranh vô địch. Năm 2016, đội Penn State lúc đó không được xếp hạng đã chiến thắng với cú ném touchdown ở cuối trận đấu sau khi phá được cú đá ba điểm (field goal) của đội Ohio State để đoạt chức vô địch bảng vùng Big Ten mà trước đó không ai dám tin là sự thật. Trận đấu này chắc chắn sẽ thu hút hơn 100,000 khán giả đến ngồi chật cầu trường của sân vận động Beaver Stadium.

Trận Texas đụng Oklahoma (tại sân Cotton Bowl – 10/6): Đây là năm thứ nhì của huấn luyện viên Tom Herman tại trường Texas sẽ đánh dấu bằng sự trưởng thành của các cầu thủ mà Herman tuyển mộ từ năm ngoái. Trận đấu này sẽ cho người xem được thưởng ngoạn sự thi thố tài năng của hai trong số những cầu thủ quarterback trẻ hàng đầu trên toàn quốc là Sam Ehlinger của Texas và Kyler Murray của Oklahoma. Sự hiện diện của Herman sẽ thổi một làn hơi mới vào trong hơi nóng cường độ của sự đối đầu kỳ phùng địch thủ lâu đời giữa hai đội bóng này.

Trận Georgia đụng LSU (10/13): Đây là trận đụng đầu tiên giữa hai đội thượng thặng này của bảng vùng SEC kể từ năm 2013, và sẽ là trận đáng đồng tiền. Bước vào mùa bóng, đội Georgia là một trong những đội hàng đầu trên toàn quốc, sau khi lọt được vào trận vô địch năm ngoái. Đây là một đội trẻ, thiếu kinh nghiệm nhưng đầy tài năng. Riêng đội LSU từ trước tới nay vẫn luôn có một dàn phòng thủ đủ sức đối đầu với bất cứ đội bóng nào, và nếu như dàn công của LSU đạt được những tiến bộ so với mấy năm qua thì đây là đội có nhiều hy vọng để thắng vô địch bảng vùng SEC trong năm nay.

Trận Michigan đụng Michigan State (10/20): Năm 2017 không hẳn hoàn toàn là một năm tai hoạ đối với đội bóng của huấn luyện viên Mark Dantonio, nhưng với ba trận thua đau là một thất vọng lớn cho đội Michigan State. Dàn phòng thủ rất mạnh của Michigan State năm nay có khả năng đè bẹp bất cứ đối thủ nằm cùng bảng vùng Big Ten nào. Nếu cầu thủ quarterback Shea Patterson của Michigan chơi đúng như sự kỳ vọng thì đây sẽ là một trong những trận đấu không thể bỏ qua của vòng loại năm nay.

Trận Clemson đụng Florida State (10/27): Nhiều người cho rằng bất cứ trận nào có mặt Clemson cũng đều đáng coi, nhưng nếu không thể coi hết được thì đây là trận không thể bỏ qua. Cầu thủ running back Cam Akers của Florida State đụng với dàn phòng thủ của Clemson là lý do quá đủ để người hâm mộ phải mở máy coi. Trong khi đó, dàn phòng thủ trẻ trung, thiếu kinh nghiệm nhưng đầy hứa hẹn của Florida State sẽ có cơ hội chứng minh rằng họ có đủ khả năng đối đầu với dàn công của Clemson.

Trận Wisconsin đụng Penn State (11/10): Ít có trận đấu giữa hai đội cùng bảng vùng nào hay hơn được bảng vùng Big Ten, nhất là giữa hai đội có khả năng đoạt cúp vô địch. Đây có thể là trận xem thử trước của trận vô địch bảng vùng (conference championship) diễn ra ít tuần sau đó. Thậm chí nếu không xảy ra đúng như điều tiên đoán trên, trận đấu này vẫn đáng được theo dõi vì là trận thi thố của một trong những quarterback hay nhất toàn quốc (Trace McSorley của đội Penn State), một trong những running back hay nhất toàn quốc (Jonathan Taylor của Wisconsin) và hai dàn phòng thủ đầy kinh nghiệm.

Trận Auburn đụng Alabama (11/24): Auburn và Alabama là hai đội kỳ phùng địch thủ gây được nhiều sự chú ý mỗi khi hai đội đụng nhau và hiện nay cả hai đội đều được xếp hạng là những đội mạnh nhất. Dàn công của cả hai đội đều bị mất một số cầu thủ chính của năm ngoái đã đi đầu quân có các đội nhà nghề thuộc NFL. Tuy nhiên cả hai bên đều được tăng cường với những cầu thủ mới và sẽ không gặp vấn đề gì. Đội thắng của trận này sẽ đại diện nhóm West để tranh vô địch bảng vùng SEC, và mặc dù Alabama đoạt cúp vô địch toàn quốc năm ngoái nhưng điều này sẽ không làm giảm quyết tâm phục thù của họ sau khi Auburn đánh bại Alabama ở vòng loại với tỷ số 26-14, trận thua duy nhất của Alabama trong năm ngoái.

Mùa bóng bầu dục đại học năm nay bắt đầu từ ngày 25 Tháng 8 với bốn trận đấu của một số trường nhỏ, và đến ngày 30 Tháng 8 thì chính thức với một loạt các trận đấu diễn ra trên toàn quốc kéo dài cho đến hết năm thì bước vào vòng tranh vô địch.

Huy Vũ