Những tin tức cập nhật về nhà báo Trương Duy Nhất.

Hà Nội: theo tin của RFA thì công an Việt Cộng đã xác nhận bắt giữ nhà báo Trương Duy Nhất, về những tội danh lợi dụng giấy tờ của báo Đại Đoàn Kết mua nhà đất không qua cuộc đấu giá, và có liên quan đến ông Vũ”nhôm”.

Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết trong quá trình mở rộng điều tra các vụ án liên quan đến Vũ “nhôm”, một cựu sĩ quan công an, bước đầu cơ quan công an đã xác định ông Trương Duy Nhất có liên quan đến Vũ “nhôm”.

Vũ “nhôm”, tên thật là Phan Văn Anh Vũ, hiện đang liên quan đến 6 vụ án do Bộ Công an điều tra. Trong số này có 3 vụ đã được đưa ra xét xử là cố ý làm lộ bí mật nhà nước, lạm dụng chức vụ, quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng, và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra ở ngân hàng Đông Á. Các vụ khác liên quan đến tham nhũng đất đai ở thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Blogger Trương Duy Nhất của Đài Á Châu Tự Do bị mất tích khi đang ở Thái Lan xin quy chế tị nạn vào ngày 26 tháng 1. Nhiều nghi ngờ cho rằng blogger này đã bị cảnh sát Thái phối hợp với an ninh Việt Nam bắt cóc đưa về Việt Nam.

Vào ngày 20 tháng 3, cô Trương Thục Đoan hiện đang ở Canada , con gái blogger Nhất xác nhận với RFA rằng cha cô đang bị giam giữ tại trại T16 ở Hà Nội. Cô khẳng định cha cô không hề có ý định muốn quay về Việt Nam.