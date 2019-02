Những tai họa về thời tiết sẽ làm tốn kém cho thế giới 650 tỷ Mỹ kim trong 3 năm.

New York: Theo bản tường trình của ngân hàng Morgan Stanley ở Hoa Kỳ thì những tai họa về thời tiết sẽ làm tốn kém cho thế giới 650 tỷ Mỹ kim trong vòng 3 năm tới, và cư dân Mỹ là những người sẽ lãnh phần nặng nề nhất.

Theo bản tường trình thì Hoa Kỳ sẽ phải gánh chịu những thiệt hại về thời tiết lên đến 415 tỷ Mỹ kim.

Bản tường trình cũng khuyến cáo chủ nhân các công ty nên chuẩn bị đối phó với những thiên tai bão tố sẽ xảy ra thường xuyên hơn, mực nước biển gia tăng, hạn hán bão lụt nhiều hơn và những bệnh dịch lan tràn.

Theo bản tường trình mới đây của the National Oceanic and Atmospheric Administration thì 14 trận thiên tai xảy ra trong năm 2018 đã làm thiệt hại cho Hoa Kỳ 91 tỷ Mỹ kim. Năm 2018 cũng là năm nóng nhất từ trước đến nay.

Trong khi đó tổng thống Trump vẫn tiếp tục nghi ngờ cho là những sự thay đổi môi trường đang diễn ra trên thế giới, không phải do .. người tạo ra?