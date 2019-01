Những phụ nữ Saudi tìm cách thoát khỏi hệ thống kìm kẹp của đàn ông

New York: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 22 tháng giêng, bác sĩ Barbara Sampson, y trưởng giảo nghiệm của thành phố New York đã cho biết là cái chết của hai phụ nữ người Saudi Arabia, đã nhảy xuống sông trong thành phố New York trong tháng 10 vừa qua, là tự tử.

Hai nạn nhân là hai chị em: cô Tala Farea 16 tuổi và cô chị là Rotana 22 tuổi, đã cột tay chân chung với nhau, trước khi nhảy xuống sông Hudson tự tử.

Người ta tìm thấy xác chết của hai nạn nhân vào ngày 24 tháng 10 tại khu vực bờ sông gần vùng Upper West Side của thành phố Manhattan.

Theo bác sĩ giảo nghiệm Sampson thì hai nạn nhân đã mặt đối mặt, cột tay, dán băng keo vào nhau , và không thấy có những dấu hiệu bị bạo hành.

Hai phụ nữ người Saudi này đến Hoa Kỳ vào năm 2015 cùng với bà mẹ và hai người anh (em) trai.

Cũng theo những người bạn quen biết với hai phụ nữ này, thì có áp lực gia đình buộc hai phụ nữ này phải về lại Saudi và họ đã nói là họ thà chết chứ không trở lại Saudi, nơi mà hai phụ nữ này nghĩ là họ sẽ không có tự do.

Mới đây chính quyền liên bang đã chấp thuận cho cô Rahaf al Qnnun, 18 tuổi được tỵ nạn ở Canada, sau khi cô này tìm cách chạy trốn khỏi gia đình, trong một chuyến đi nghỉ hè ở Kuwait.

Cô Rahaf này đã lẻn tìm cách mua vé máy bay trốn sang Thái Lan. Khi đến Thái Lan, cô này đã tử thủ trong 1 phòng tại một khách sạn, dùng mạng internet thông báo sự kiện và cho biết cô ta sẽ tự tử nếu bị bắt trở lại gia đình.

Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 21 tháng giêng, thì lại thêm 1 thiếu nữ nữa ở Saudi cũng lên tiếng kêu cứu.

Cô này hiện vẫn còn ở trong xứ Saudi cho nên không dám lộ diện. Cô ta thông tin trên mạng Twitter bằng tiếng Ả Rập là cô ta tên là Nojoud al Mandeel, cầu cứu xin được trợ giúp để rời Saudi.

Những phụ nữ Saudi tìm cách trốn khỏi gia đình , và khi bị bắt lại thì họ sẽ bị chính bố mẹ ruột của họ giết chết, mà chính quyền Saudi ngoảnh mặt làm ngơ.

Những người phụ nữ Saudi đang tìm cách trốn chạy khỏi một hủ tục ép buộc những người phụ nữ ở xứ Saudi: nơi mà những người phụ nữ phải tuân lệnh bố, chồng và anh em trai của họ.

Học giả người Saudi là ông Hala Aldosari đã nói là việc người đàn bà phải tuân phục những người đàn ông ở Saudi, là những biểu tượng tương tự như chuyện dân chúng trong một quốc gia phải thần phục ông vua của xứ này.

Trong những tháng qua, hàng chục phụ nữ ở Saudi đã biểu tình phản đối chính sách giám hộ ( the guardianship) mà những người phụ nữ phải phục tòng, và đã bị giam giữ.

Theo chính sách giám hộ, một người phụ nữ muốn xin giấy thông hành du lịch hay muốn lấy chồng thì phải có sự chấp thuận của chồng, bố hay anh em trai.