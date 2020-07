Những nỗi mừng cộng thêm lo âu khi các tiệm làm móng Việt được mở cửa trở lại

London, Anh quốc: Bắt đầu từ ngày thứ hai 13 tháng 7, các tiệm chăm sóc sắc đẹp, làm móng ở Anh quốc đã được mở cửa trở lại sau gần 4 tháng phải đóng cửa vì đại dịch.

Theo tin của đài BBC thì những người thợ làm móng người Việt ở Anh quốc, đã chào đón việc được mở cửa tiệm trở lại bằng những niềm vui, cộng thêm những lo âu.

Theo lời ông Kiên, chủ tiệm nails ở North Maida Vale, London , thì “Mừng vì ở nhà lâu không có việc gì làm, thu nhập giảm đi đáng kể.”

Trong khi đó một phụ nữ tên là Huyền nói là “Từ khi nghỉ làm, ai cũng lo vì không biết đến bao giờ mới được đi làm trở lại, bây giờ chính phủ cho phép đi làm nails trở lại thì rất vui,”

Nhưng bên cạnh đó cũng có nỗi lo chung về vấn đề an toàn sức khỏe.

Nhiều thợ nails gốc Việt ở Anh cho biết họ vẫn chưa cho con cái quay trở lại trường học vì lý do an toàn, nhưng bây giờ bản thân bố, mẹ đi làm, phải tiếp xúc với nhiều khách hàng thì họ không biết liệu như vậy có an toàn cho con cái mình hay không.

Ông Kiên nói là “Hai tháng đầu lo lắng vì không biết đến bao giờ mới hết dịch, lo không có thu nhập, đến khi chính phủ hỗ trợ cho doanh nghiệp và hỗ trợ 80 phần trăm lương nhân viên thấy cũng được, lại được nhiều thời gian gần con cái. Nhưng bây giờ đi làm thì phải cách ly nhiều,” .

Một thợ làm móng khác là ông Tuấn, ở thành phố London nói là ông ta “chưa muốn đi làm trở lại thời điểm này vì thấy chưa thực sự an toàn, nhưng vẫn phải đi vì còn nhiều khoản chi tiêu cần thiết khác”.

Khoảng cách giao thiệp hiện nay ở Anh xuống còn 1 mét, thay vì 2 mét như trước.

Chủ các tiệm làm móng ở Anh cũng lo lắng về số thu nhập, khi những giới hạn cách ly sẽ khiến các tiệm không có thể nhận nhiều khách hàng cùng một lúc, trong khi những chi phí khác lại gia tăng.

Tại các tiệm làm móng, các biện pháp an toàn vệ sinh cho cả nhân viên và khách hàng.

Bàn ghế được kê xa nhau hơn để đảm bảo khoảng cách an toàn 1mét theo quy định của chính phủ.

Bàn làm móng tay được đặt thêm tấm chắn giữa thợ và khách hàng, nước rửa tay được đặt ngay trước cửa và trong shop, khẩu trang được phát cho cả nhân viên và khách, các bộ kit sử dụng làm móng một lần cho một khách để tránh lây nhiễm,…

Hôm Chủ Nhật, 12 tháng 7, trên toàn Anh Quốc có thêm 650 ca nhiễm virus corona được xác nhận, theo Bộ Y tế, tuy cao hơn so với con số 516 ca hôm thứ Bảy nhưng đã là giảm đáng kể so với thời kỳ cao điểm hồi tháng Tư, khi mỗi ngày có khoảng 5,000 ca nhiễm mới.