Những nhóm người Việt ủng hộ tổng thống Trump và cựu phó tổng thống Biden đụng độ nhau.

Falls Church, Virginia: Trong hôm thứ bảy ngày 24 tháng 10, tổ chức the Vietnamese American for Biden đã tổ chức cuộc vận động thứ nhì ủng hộ liên danh Biden-Harris, ở các thành phố Atlanta, Falls Church, Houston, Philadelphia, Portland, San Jose và Seattle.

Trong cuộc biểu dương ở thành phố Falls Church, số người Việt tham dự đông hơn cuộc biểu dương diễn ra vào tháng 10 trước đó

Theo tin của báo Người Việt thì “Khoảng gần 12 giờ trưa hôm thứ bảy, ban tổ chức và những người tham dự tập trung tại khu thương mại. Vẫn là những khẩu hiệu, biểu ngữ như “Cộng đồng người Mỹ gốc Việt ủng hộ Joe Biden,” “Xây dựng lại tốt đẹp hơn,” “Vietnamese American for Biden.”

Lần này có nhiều gương mặt mới tham dự, ví dụ như Dân Biểu Mark Keam, đại diện Địa Hạt 35 của Hạ Viện Virginia.

Ngoài ra, Dân Biểu Kathy Trần, đại diện Địa Hạt 42 của Hạ Viện Virginia, người tham dự cuộc tập họp lần trước, lần này cũng có mặt.

Anh Linh Hoàng, người điều hợp sự kiện, mở đầu bằng phát biểu về mục đích tranh đấu của người Việt tị nạn.

“Ngày hôm nay, cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Hoa Thịnh Đốn xuống đường ủng hộ ông Joe Biden. Người Việt chúng ta tranh đấu cho nhân quyền, tự do và dân chủ cho Việt Nam. Chúng ta cũng quan tâm đến các chương trình phúc lợi cho người cao niên và trẻ em, những nhu cầu của giới công nhân và tiểu thương,” anh nói.

Tương tự, bà Lưu Lệ Ngọc, giám đốc đài NVR có văn phòng ngay trung tâm Eden, cầm tấm bảng có hàng chữ “Virginia is a fan of voting for Biden-Harris,” nói rất to: “Let’s go for Joe Biden.”

Bà Ngọc nói là “Chúng ta cần một tổng thống làm việc cho người dân Mỹ, giữ gìn những giá trị, nền dân chủ của nước Mỹ. Một tổng thống phải làm cho tất cả người dân Mỹ không theo đảng phái,”.

Trả lời câu hỏi về chính sách của Tổng Thống Donald Trump đối với dân chủ Việt Nam, bà Ngọc cho biết: “Đối với Tổng Thống Donald Trump chỉ là những chiêu trò trong thời gian bầu cử để thu hút cử tri mà thôi. Chúng ta đã học những bài học từ trước đến nay, từ thời Tổng Thống Richard Nixon, thì đây là bài học cho người Việt Nam chúng ta, nhất là những người Việt trốn chạy chế độ cộng sản để qua Mỹ tìm giá trị của tự do dân chủ. Chỉ có chính chúng ta mới là người đấu tranh giành lại nền dân chủ cho chúng ta, không nhờ một ai.”

Ngoài vấn đề dân chủ hoặc chia rẽ trong xã hội, khủng hoảng của nước Mỹ trong đại dịch COVID-19 cũng chính là vấn đề làm cho ông Nguyễn Văn Toại, cư dân thành phố Bethesda, Maryland, không hài lòng về ông Trump.

Ông nói: “Tôi đến đây vì tôi ngưỡng mộ ông Biden, về những gì ông đã làm. Tôi lo ngại là nếu ông Trump có thêm bốn năm nữa sẽ gây nhiều tác hại cho nền kinh tế cũng như chính trị Mỹ. Thêm nữa, chuyện COVID-19 cũng là một chuyện làm cho chúng tôi lo lắng. Ông đã làm nhiều chuyện, nhưng không thành công gì cả. Ông hay chống lại các khoa học gia. Ông đưa cá nhân ông lên trên hết. Đó là những điều tôi không bằng lòng.”

Cũng trong hôm thứ bảy, một nhóm người Việt khác ủng hộ tổng thống Trump cũng biểu dương lực lượng ngay trong khu thương xá Eden trong thành phố Falls Church.

Nhóm người Mỹ gốc Việt ủng hộ Tổng Thống Donald Trump và Phó Tổng Tống Mike Pence vây quanh khu vực diễn ra sự kiện. Họ đưa cao biểu ngữ ủng hộ và “cờ Trump” bày tỏ sự phản kháng với nhóm “đối thủ.” ủng hộ ông Joe Biden.

Một phụ nữ không cho biết tên, cầm bảng “Vietnamese American Women for Trump,” cho biết vì sao bà cầm tấm bảng này.

“Tôi đến nước Mỹ này là tị nạn cộng sản. Chúng tôi không muốn sống với cộng sản nữa. Nếu ông Trump không thắng, nước Mỹ này sẽ xuống địa ngục của cộng sản, dân sẽ nghèo đói, lạc hậu,”

Khi được hỏi có hành động nào cho thấy ông Trump đã giúp Việt Nam đánh cộng sản không, bà trả lời: “Chúng tôi không mong gì, chỉ cần ông Trump mang nước Mỹ này cho người dân được sung sướng, giàu có, hạnh phúc, những người lớn tuổi như tôi được có bảo hiểm. Tại sao tôi phải theo ông Biden?”

Một người biểu tình khác là ông Danny Trần, đã nói là tại sao ông ủng hộ tổng thống Trump.

“Ông Donald Trump chống Cộng Sản, Trung Quốc. Tôi ủng hộ ông bốn năm nữa để ông làm những gì ông muốn, đó là diệt cộng sản,”

Ông nêu ra một ví dụ: “Ông Donald Trump đã đánh thương mại Trung Quốc te tua. Những gì Trung Quốc đưa ra thì ông Trump diệt tận gốc. Ngoài ra, ông đã mang lại công việc làm cho người dân Mỹ.”

Những người biểu tình ủng hộ ông Trump trương cờ vàng ba sọc đỏ và cờ Mỹ và hô to những khẩu hiệu như Trum 4 more years..

Trung tâm Eden ở Falls Church, nơi được xem là thủ phủ của người Việt tị nạn vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, luôn là nơi diễn ra những sự kiện mang tính xây dựng cộng đồng.

Người ta cũng thấy có những hiềm khích diễn ra giữa hai nhóm ủng hộ ông Trump và ông Biden.

Tại thương xá Eden và gần khu những người Việt ủng hộ ông Biden đang biểu dương lực lượng, thì có một nhóm người Việt ủng hộ ông Trump đã la lớn ” go back to your country!!”

Thật là thê thảm và tủi hổ khi chính những người Việt còn kỳ thị gấp nhiều lần những nhóm kỳ thị chủng tộc khác ở Mỹ.