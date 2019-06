Những nhóm giang hồ “có số má” chẳng sợ công an

Đồng Nai: Theo những tin tức loan báo thì vào chiều hôm thứ tư ngày 12 tháng 6, hàng trăm công an của tỉnh Đồng Nai đã được huy động đến để “giải cứu” ông sếp của họ và những sĩ quan công an cấp tá bị một nhóm giang hồ bao vây tại một nhà hàng ở thành phố Biên Hòa.

Thông tin ban đầu cho hay nguyên nhân sự việc xuất phát từ việc một thành viên trong nhóm công an đi nhậu tại một phòng VIP ở nhà hàng Lâm Viên Quán, thành phố Biên Hòa, đã nôn ói, văng vào quần áo một thành viên của một nhóm người cũng đang ăn uống tại nhà hàng này.

Sau khi cự cãi qua lại dẫn đến xô xát, nhóm 3 công an cấp tá (gồm 1 Đội trưởng Cảnh sát trật tự, 1 đội phó Cảnh sát 113 và 1 đại tá công an đã nghỉ hưu) đã lên một chiếc Camry màu đen chạy về hướng ngã tư Vũng Tàu.

Tuy nhiên, nhóm người được cho là “giang hồ” đã huy động người từ các nơi khác tới, dùng xe chặn đầu và đuôi xe của nhóm công an. Theo tường thuật của báo chí , có khoảng 20 thành niên “xăm trổ” đã nhanh chóng bao vây chiếc xe của nhóm công an và xì hết lốp xe.

Nhóm công an bên trong xe đã phải khóa chặt cửa, cố thủ bên trong và gọi “viện binh” từ công an Biên Hòa và công an tỉnh Đồng Nam.

Hàng trăm cảnh sát đã được huy động đến hiện trường để giải vây cho nhóm công an nhưng bất thành, vẫn theo báo Pháp Luật TPHCM. Và nhóm thanh niên giang hồ chỉ chịu rời khỏi hiện trường sau khoảng hai tiếng đồng hồ “thương thuyết” của lãnh đạo Công an thành phố Biên Hòa.

Theo những nguồn tin chưa kiểm chứng thì nhóm giang hồ này có quan hệ với một số doanh nghiệp đang đi nhậu với người có thế lực trong chính quyền cộng sản, nên chúng chẳng sợ gì công an?