Những người thiện nguyện sửa soạn những bữa ăn Giáng Sinh cho người nghèo.

Ottawa: Tuy ngày Giáng Sinh chưa đến, nhưng từ hôm thứ hai ngày 26 tháng 11, những người tình nguyện ở the Ottawa Mission, trung tâm chăm sóc cho những người nghèo và người không nhà ở thành phố Ottawa đã rộn ràng chuẩn bị cho bữa ăn Giáng Sinh miễn phí cho những người kém may mắn.

Bữa ăn miễn phí dự trù sẽ diễn ra tại trung tâm tạm trú này vào ngày 16 tháng 12.

Hàng ngàn người nghèo và không nhà sẽ đến tham dự bữa ăn Giáng Sinh tại trung tâm tạm trú này.

Bắt đầu từ ngày thứ hai 26 tháng 11, các thiện nguyện viên đã bận rộn chuẩn bị làm 80 con gà tây và những món ăn thêm.

Theo ông Ric Watson, đầu bếp trưởng của trung tâm the Ottawa Mission thì nhà bếp của trung tâm có khả năng nấu 1,300 bữa ăn một ngày.

Ông đầu bếp trưởng Watson nói là các đầu bếp và những người thiện nguyện đã lọc thịt từ những con gà tây, nấu chín và cho vào bịch cất trong ngăn đá (freezer) để sẵn sàng cho bữa tiệc vào ngày 16 tháng chạp.

Ông đầu bếp trưởng cũng nói là vài ngày trước ngày 16 tháng chạp, thì họ lấy số thịt gà tây này ra, xả đá và cắt thành từng miếng chuẩn bị cho bữa tiệc.

Trọng lượng của số thịt của 80 con gà tây là 2,500 cân Anh( 1,133 ký lô)

Hàng chục những người thiện nguyện đã đến giúp trung tâm tạm trú này chuẩn bị bữa ăn cho những người kém may mắn trong ngày Giáng Sinh.

Một trong những người thiện nguyện là ông Lionel Martinez, ông di dân qua Canada với gia đình từ xứ Colombia ở Nam Mỹ, và hiện là một chuyên gia về tài chánh.

Ông Martinez nói với các phóng viên đài CBC là ông

cảm thấy hãnh diện được tiếp tay giúp đỡ những người kém may mắn trong dịp lễ Giáng Sinh.