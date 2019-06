Những người ở miền Bắc thực sự ái mộ đội cầu Raptors.

Cambridge, Nunavut: Trong những ngày qua 10 tháng 6, toàn thể Canada đang trong một cơn sốt vì rất có hy vọng đội bóng rổ Toronto Raptors sẽ đoạt cúp vô địch của hiệp hội NBA.

Những khán giả ái mộ đã mang theo những khẩu hiệu như “We the North|” trong những trận tranh tài và ở ngay cả cầu trường địch thủ là cầu trường ở thành phố Oakland, tiểu bang California.

Ngay trong trận đấu thứ 4 tại cầu trường Oracle ở thành phố Oakland, sau khi đội cầu Raptors thắng, thì có hàng trăm khán giả từ Canada đến đã trương những biểu ngữ We the North và hát quốc ca Canada.

Nói là We the North, nhưng thật sự phần lớn trong số 36 triệu người Canadians sống ở những vùng ráp giới với Hoa Kỳ bên Ngũ Đại Hồ, và nếu nói là We the North thì phải nói đến những người ở các khu vực miền bắc gần Bắc Cực như vùng Northwest Territories, vùng Nunavut…

Tại một làng nhỏ ở vịnh Cambridge, trong vùng Nunavut , nơi cách xa cầu trường Scotia Bank 3 ngàn cây số, bà Paula Cziranka, một giáo viên trung học đã nói với phóng viên đài CTV thì những người ở ngôi làng này mới là những khán giả ái mộ đội cầu Raptors, ở vùng bắc: we the REAL North.

Trong khi ở một nơi còn xa hơn nữa, cách vịnh Cambridge thêm 1,800 cây số, hay cách cầu trường Scotia Bank gần 5 ngàn cây số, có một tiền đồn của quân lực Canada.

Những người lính phải đóng trên vùng Bắc Cực cũng đã theo dõi các trận đấu của đội Raptors qua màn ảnh truyền hình.

Sự thành công của đội bóng rổ Toronto Raptors quả thật đã là một niềm hãnh diện cho mọi người Canadians từ bắc xuống nam và từ đông sang tây.