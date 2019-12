Những người không nhà sống ở thành phố lớn nhất Canada.

Toronto : Đài truyền hình CBC mới đây có một cuộc “thăm dân cho biết sự tình” đời sống của những người không nhà ở thành phố Toronto, một thành phố lớn nhất Canada. Một trong những người không nhà là ông gọi tên là Frenchie 28 tuổi, là người đã sống dưới hầm cầu con đường nối xa lộ QEW và đường Spadina trong thành phố Toronto trong vòng 6 tháng qua. Ông Frenchie cho biết ông mất công ăn việc làm ở một nhà hàng và cộng thêm nhiều việc không may mắn khác, đã đưa đẩy ông thành một kẻ không nhà. Hiện có khoảng 15 người không nhà, sống tụ tập trong một khu lều ở dưới hầm cầu đường dẫn vào đường Spadina. Ông Frenchie cũng nói là ông muốn nói cho mọi người biết, những người không nhà tuy có những cuộc sống khác, nhưng họ vẫn là những con người. Ông Frenchie cho biết ông không lo ngại về mùa đông: ông có nhiều chăn mền, quần áo ấm và ông có thể đốt lửa sưởi ấm ngày trong căn lều của ông ta. Một người không nhà khác là ông Paul năm nay 43 tuổi đã là người homeless từ 6 năm qua, sau khi ông mất công việc trong ngành xây cất nhà cửa, vì bị tai nạrn khi làm việc.Ông Paul cũng cho biết là ông may mắn có một chỗ trú trong một trung tâm tạm trú, chờ để được cho mướn nhà của chính quyền thành phố với giá rẻ. Nhưng danh sách chờ mướn nhà này dài và ông Paul có thể phải chờ 11 năm! Theo những thống kê thì có khoảng 35 ngàn người homeless phải ngủ ngoài trời hàng đêm ở Canada, riêng số người không nhà ở Toronto vào khoảng 8 ngàn người.

