Những người hàng xóm giận dữ khi có những người không nhà cắm lều ngủ gần đó.

Windsor, Ontario: theo những tin tức loan báo hôm chúa nhật ngày 19 tháng 8, một phụ nữ đã cho phép những người không nhà được cắm lều ngủ trong sân sau của nhà người phụ nữ này trong thành phố Windsor, tỉnh bang Ontario, sau khi cảnh sát đã đến giải tán khu lều cắm bất hợp pháp trong một ngõ hẻm gần đó.

Hành động này cũng khiến cho nhiều người ủng hộ: họ mang thức ăn, quần áo, túi ngủ… đến cho những người homeless, nhưng đã làm những người hàng xóm của bà này bất bình.

Bà Kim McKintosh đã cho khoảng 10 người không nhà, cắm lều ngủ trong vườn sau của nhà bà.

Nhưng nhiều người hàng xóm đã than phiền là việc cho những người homeless đến cắm lều sẽ khiến cho vùng này mất an ninh và đầy rác rưởi.

Bà Erica Chan là một phụ nữ đơn thân có 1 đứa con trai nhỏ đã nói là bà lo lắng về tình trạng an toàn cho đứa con trai, khi có những người homeless sinh sống trong khu vực.

Bà Chan lo lắng là khu vực sẽ trở thành nơi cho những người nghiện ma túy sử dụng như một địa điểm chích choác.

Cảnh sát thành phố sau đó đã buộc bà McKintosh phải cho những người homeless dở lều ra khỏi vườn bà này ngay trong ngày thứ hai.