Những người giàu có ở Việt Nam di dân qua Hoa kỳ bằng diện EB-5.

New York: Theo báo Wall Street Journal thì các công ty đầu tư địa ốc Hoa Kỳ đang chú ý đến số tiền đầu tư của những di dân gốc Việt qua Mỹ bằng diện đầu tư EB-5.

Trong năm 2018, có 693 người Việt Nam qua Mỹ bằng thông hành EB-5.

Cũng theo báo Wall Street Journal thì trong khi số người Trung quốc đến Mỹ bằng diện EB-5 sút giảm, thì số người Việt di dân đến bằng con đường này lại gia tăng.

Theo chương trình này, các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực bất động sản hoặc vào những ngành nghề có thể tạo công ăn việc làm ở Mỹ sẽ được nhận thẻ xanh để lưu trú dài hạn.

Hiện nay, khoảng 20% vốn đầu tư vào bất động sản ở Hoa Kỳ theo chương trình EB-5 đến từ Việt Nam, chỉ sau Ấn Độ, 25% và Trung Quốc, 30%, theo thống kê của Quỹ Nhập cư Mỹ (U.S. Immigration Fund).

Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Việt Nam đang trở thành một trong 5 quốc gia có đơn xin chiếu khán EB-5 cao nhất thế giới, bên cạnh Trung Quốc, Hàn Quốc, Brazil và Ấn Ðộ.

Luật sư Phương Lê, luật sư tư vấn nhập cư thuộc Công ty luật David Hirson & Partners có trụ sở ở California được Wall Street Journal trích lời nói: “Trước đây muốn huy động vốn khoảng từ 50 triệu đôla đến 100 triệu đôla, đặc biệt ở New York, chúng ta phải tìm đến Trung Quốc. Nhưng hầu hết các công ty lớn ở New York trước đây từng tìm đến Trung Quốc, giờ đây đều quay sang Việt Nam.”

Một số công ty đầu tư bất động sản lớn tại thành phố New York đang trực tiếp mời chào giới đầu tư Việt Nam tham gia các dự án thông qua các đại lý của họ ở Hoa Kỳ. Điển hình như dự án giai đoạn ba khu Hudson Yards của tập đoàn Related Companies, hiện cần vốn lên tới khoảng 380 triệu đôla từ các nhà đầu tư qua chương trình EB-5, hay dự án Hard Rock Hotel của tập đoàn Extell Development ở khu vực Times Square ở trung tâm thành phố New York.

Chương trình EB-5 quy định một nhà đầu tư nước ngoài phải đầu tư vào Hoa Kỳ tối thiểu 1 triệu đôla, hoặc 500,000 đôla ở vùng nông thôn, và tạo việc làm cho 10 người lao động trở lên trong mỗi dự án ở Mỹ.

Các cơ quan chính phủ Mỹ cho hay tới 10,000 thị thực thuộc diện EB-5 có thể được cấp cho công dân nước ngoài mỗi năm.