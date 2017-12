Những người đạp xe đạp ở thành phố Montreal chuẩn bị cho việc di chuyển trong mùa đông.

Montreal: Thông thường khi mùa đông đến, khi tuyết bắt đầu rơi, thì người ta chuẩn bị xếp xe đạp vào kho, chờ đến mùa xuân sẽ mang xe ra trở lại.

Chuyện này không xảy ra ở thành phố Montreal, khi người ta vẫn đạp xe đạp trong những ngày mùa đông.

Theo những thống kê thì có đến 180 ngàn người đã đạp xe đạp trong mùa đông, từ tháng chạp cho đến tháng 3 năm sau.

Những ngày mùa đông với thời tiết khắc nghiệt ở miền đông Canada đã làm khó khăn cho những người đạp xe đạp, ngay cả những người có kinh nghiệm vì những nguy hiểm mà người đạp xe đạp phải đối phó như tuyết, băng và mưa băng bám trên đường.

Phần lớn những người đạp xe đạp vẫn đạp xe trong mùa đông vì họ thích, vì lý do bảo vệ môi trường và vì lý do sức khỏe: muốn tập thể dục.

Cô Elizabeth White, một sinh viên ở thành phố Montreal đã cho biết cô sẽ dùng xe đạp đi về, miễn là nhiệt độ trong ngày không xuống quá trừ 20 độ C.

Chúng ta cũng biết là trong những ngày mùa đông ở miền đông Canada, có ít ngày mà nhiệt độ xuống đến dưới trừ 20 độ C.

Cô Elizabeth White cũng cho biết là cô là sinh viên nên một ngày ngồi rất nhiều: ngồi trong lớp, ngồi học bài.. cho nên cô cần một cách tập thể dục thật mạnh mẽ, có thể hít thở nhiều dưỡng khí như là việc đạp xe đạp hàng ngày.

Trong tháng hai năm ngoái, thành phố Montreal đã đứng ra tổ chức một hội nghị trên toàn thế giới về việc dùng xe đạp trong mùa đông với mục đích yêu cầu các giới chức trong các thành phố trên thế giới, thiết lập những phương tiện cho những người đạp xe đạp trong mùa đông.

Những dự án được nói đến cho việc dùng xe đạp trong mùa đông như chế tạo những chiếc xe đạp lớn hơn, với bánh xe lớn và thành phố sẽ có những vỉa hè được sưởi ấm làm tan băng giá.

Công ty cho mướn xe đạp BIXI Montreal cũng dự trù sẽ cho mướn xe đạp nguyên năm.