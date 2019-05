Những người Canadians qua Mễ Tây Cơ giải phẩu giảm cân có thể bị nhiễm vi trùng kháng thuốc trụ sinh

Ottawa: Trong hôm thứ sáu ngày 15 tháng 2, cơ quan y tế công cộng liên bang đã lên tiếng báo động, là những người Canadians qua Mễ Tây Cơ giải phẩu để làm giảm cân, có thể bị nhiễm trùng gây chết người.

Theo báo cáo của trung tâmkiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ, the U.s. centres for Disease Control thì có những người Mỹ cũng như người Canadians qua bệnh viện Grand View ở thành phố Tijuana, để giải phẩu giảm cân, và một số người này đã bị nhiễm một loại vi khuẩn kháng thuốc trụ sinh.

Thành phố Tijuana nằm ở gần biên giới Hoa Kỳ, gần thành phố San Diego.

Theo bác sĩ Howard Njoo, phó trưởng ty y tế công cộng liên bang, thì cơ quan y tế liên bang không biết rõ bao nhiêu người Canadians đã đi giải phẩu giảm cân, nhưng ước lượng khoảng 30 người.

Bác sĩ Njoo cũng khuyến cáo những người này nên gặp bác sĩ ngay, nếu họ có những dấu hiệu bị nhiễm trùng sau khi giải phẩu như sốt, nổi mụn đỏ trên người.

Vi khuẩn kháng sinh có tên là pseudomonas aeruginosa, là loại vi khuẩn mà những bệnh nhân có thể bị nhiễm phải sau khi giải phẩu.

Những bệnh nhân qua chữa bệnh hay giải phẩu ở Mễ Tây Cơ, cũng có nguy cơ bị nhiễm viêm gan B và C, HIV vì dụng cụ của các bệnh viện này có thể không được khử trùng tuyệt đối.

Số người Canadians ra ngoại quốc chữa bệnh ngày một tăng: theo thống kê của sở Thống Kê Canada thì số tiền mà những người Canadians chữa bệnh ở nước ngoài từ mức 447 triệu dollars trong năm 2013 lên đến 690 triệu dollars vào năm 2017.