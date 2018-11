Những người biểu tình phản đối ông Trump ở thành phố Pittsburgh.

Pittsburgh: Trong hôm thứ ba ngày 30 tháng 10, khi

đến dự lễ tưởng niệm những nạn nhân của một vụ thảm sát ở thành phố Pittsburgh, tổng thống Trump và phu nhân cùng con gái và con rể, đã gặp những phản đối.

Hàng trăm người đã biểu tình phản đối ông Trump . Những người này đã mang những khẩu hiệu như ” Trump go home, Leave Pittsburgh..”

Có người còn mang khẩu hiệu “Make Americans peacefull again”

Tổng thống Trump đã đến nhà thờ Do Thái The Tree of Life Synagogue nơi mà 11 người đã bị giết, và 6 người khác bị thương,vì một tên giết người căm thù những người Do Thái.

Những người phản đối không muốn ông Trump đến thành phố Pittsburgh chia buồn là vì họ nghĩ rằng kẻ giết người, Robert Bowers, là một người da trắng chịu ảnh hưởng của ông Trump.

Những người phản đối cho là ông Trump là người đã reo rắc những kỳ thị, phân chia đến những người Mỹ trong những năm qua.