Những người Á Châu bị kỳ thị, bạo hành, tẩy chay vì dịch viêm phổi corona.

New York: theo tin của đài CNN thì dịch viêm phổi COVID-19 xuất phát từ Vũ Hán, và lan tràn sang gần 30 quốc gia khác trên thế giới, trong đó có cả Hoa Kỳ, đã gây những kỳ thị, bạo hành cho những người Á Châu, gồm cả những người không phải là những người Trung Hoa.

Như trường hợp vừa xảy ra với hai người gốc Mường (Hmong) ở Hoa Kỳ. Anh Kao Lor và ông chú đi du lịch ở tiểu bang Indiana mới đây. Khi đến thành phố Plymouth, hai người này đến tìm mướn phòng ngủ qua đêm ở một nhà nghỉ Super 8, mà chủ nhân là người Ấn Độ: cả hai đã bị từ chối không được mướn phòng, vì chủ nhân sợ vi rút COVID-19 lây cho những khách hàng khác.

Anh Kao Lor và ông chú sang một nhà nghỉ gần đó Days Inn và họ cũng từ chối cho những người gốc Á Châu mướn phòng.

Dịch viêm phổi COVID-19 cũng gây những thiệt hại nặng nề về tài chánh cho những nhà hàng Tàu.

Ông David Zheng của nhà hàng New Shanghai Deluxe ở khu phố Tàu thành phố New York cho biết, trước khi có dịch viêm phổi, một ngày nhà hàng của ông có khách cho 100 bàn ăn, nhưng bây giờ chỉ có tối đa từ 20 cho đến 30 bàn ăn. Nhà hàng này đã mở cửa 19 năm qua ở thành phố New York mà bây giờ số thương vụ giảm từ 70 phần trăm cho đến 80 phần trăm.

Cư dân trong thành phố New York lo sợ, trong khi chẳng có một người nào trong thành phố bị nhiễm COVID-19.