Những lời tiết lộ cũa ông cựu cố vấn an ninh quốc gia, là cơn ác mộng cho tổng thống Trump.

New York: Theo tin của báo New York Times phổ biến hôm thứ hai ngày 27 tháng giêng,thì các phóng viên của báo này đã có bản thảo về một cuốn sách sắp phát hành của ông John Bolton, nguyên cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Trump. Ông Bolton mới bị tổng thống Trump sa thải vào những tháng cuối năm 2019.

Theo báo New York Times, thì trong tập bản thảo, ông Bolton cho biết chính tổng thống Trump đã nói riêng với ông ta là ông Trump muốn trì hoãn việc trao tiền viện trợ quân sự cho Ukraine, cho đến khi xứ này phải làm theo ý của ông Trump, là mở cuộc điều tra về những khuất tất của con trai của cựu tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tuy nhiên trong hôm thứ hai ngày 27 tháng giêng, tổng thống Trump đã lên tiếng phủ nhận là ông ta KHÔNG bao giờ nói việc trì hoãn tiền viện trợ với viên cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông.

Những tiết lộ của báo New York Times, khiến giới chức ở thượng viện Hoa Kỳ có thể phải mời ông Bolton ra điều trần tìm sự thật: và đây là điều mà tòa Bạch Ốc đã không muốn thấy việc ông Bolton phải ra trả lời các câu hỏi của các thượng nghị sĩ.