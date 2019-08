Những lợi ích về sức khỏe của trái cherries

(theo báo Health)

Mùa có trái anh đào ở Canada chỉ diễn ra ngắn ngủi trong vòng tháng 7, nhưng người ta nên ăn trái cherries nguyên năm vì có những lợi ích cho sức khỏe.

Cherries are full of antioxidants: những chất chống oxyhóa là chất giúp cơ thể chống lại những bệnh tật kinh niên như tim mạch, ung thư, bệnh Alzheimer’s, tiểu đường, mập phì

They protect against diabetes: trái anh đào là loại trái có ít chỉ số đường glycemic, giúp cơ thể ngăn ngừa bệnh tiểu đường và nhất là giúp kiểm soát tình trạng đường lên quá cao cho những người đã bị bệnh tiểu đường.

They promote healthy sleep : Những trái anh đào là một trong số ít những trái cây có chất melatonin là kích thích tố giúp ngăn ngừa bị thức giấc khi đang ngủ.

They can provide arthritis relief: Kết quả của nhiều cuộc khảo cứu cho thấy là trái anh đào làm giảm bớt những đau nhức của bệnh phong thấp, sưng khớp.

They lower the risk of gout attacks:Có khoảng 8 triệu người Mỹ bị bệnh thống phong ( gout). Bệnh gout xảy ra khi có quá nhiều chất axít uric ở trong những khớp xương gây đau nhức. Những cuộc khảo cứu cho thấy là ăn trái anh đào có thể làm giảm nguy cơ bị bệnh gout đến 35 phần trăm.

They curb cholesterol: Uống nước trái anh đào có thể giúp làm giảm lượng cholesterol LDL, loại cholesterol xấu.

Trái anh đào cũng giúp làm giảm nguy cơ bị bệnh ung thư ruột già. Các khảo cứu của trườing đại học Michigan cho thấy là những con chuột được ăn trái anh đào sẽ làm giảm mguy cơ bị bệnh ung thư ruột già từ những con chuột này.

Giúp làm giảm nguy cơ bị bệnh Alzheimer’s: Trái anh đào là loại trái có chất anthicyanin là chất giúp gia tăng trí nhớ cũng như các vận động trong người ( motor function) theo như kết quả cuộc khảo cứu đã được đăng trên tạp chí y khoa the Journal of Neuroscience, và như thế giúp ngăn ngừa bệnh Quên.