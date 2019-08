Những lời của tôi đã khích động bạo hành…

Rob Schenck

Chu Văn chuyển ngữ

Với tư cách là lãnh tụ chống phá thai trên toàn quốc trong hơn 30 năm, từ trên bục giảng tôi thường sử dụng ngôn ngữ khích động. Tại những cuộc tập trung của tổ chức chống phá thai Operation Rescue (Chiến dịch Cứu thoát), tôi đã mô tả các bác sĩ phá thai như những tên sát nhân, những kẻ trục lợi trên sự khốn khổ của người khác một cách vô liêm sỉ, những quái vật và ngay cả những con heo. Thế rồi một thành viên của phong trào của tôi đã bắn hạ và giết chết ông Barnett Slepian, một bác sĩ sản khoa tại Buffalo, Tiểu bang New York. Tôi đã từng gọi đích danh người này trong các cuộc biểu tình và những cuộc phong tỏa các bệnh viện. Slepian không phải là người cuối cùng đã chết hay bị thương nặng bởi những cá nhân đã từng hiểu theo nghĩa đen những điều mà lúc đó tôi nghĩ là những lời nói vô hại. Giờ đây tôi phải sống với nỗi đau buồn vô hạn và hối tiếc rằng phải mất một thời gian dài để học được rằng những lời nói độc hại rất thường dẫn đến chết chóc.

Tổng thống Donald Trump đã từng gọi người Mễ Tây Cơ là những kẻ hãm hiếp và sát nhân. Ông đã cảnh cáo rằng những người vượt biên giới phía nam là “những kẻ mang ma túy” (vào Mỹ). Ông cho rằng các viên chức Mễ là “những tên lưu manh và họ gởi những phần tử xấu vào (đất Mỹ) vì những thành phần này không chịu trả tiền cho họ”. Và ông đã bắn ra một “tuýt”: “Chúng ta không thể cho phép những người này xâm lăng xứ sở của chúng ta”. Khi nói những điều đó, Tổng thống Trump đã hạ phẩm giá và miệt thị người dân của ông và biến họ thành mục tiêu (bắn giết) của một tên giết người hàng loạt như người đã giết 22 người, bắn bị thương nhiều người cũng như tạo chấn thương cho cả một cộng đồng tại El Paso trong những ngày qua.

Ông Trump có thể nghĩ mình là một người “khôn” khi khai thác sự giận dữ, uất hận, sợ hãi và hận thù của một số cử tri. Thật ra, ông không phải là người “khôn”. Ông chỉ là một người nguy hiểm. Tuy chúng ta không biết chắc chắn, nhưng những lời tố cáo thiếu trách nhiệm, vô căn cứ và đầy miệt thị đối với người gốc La Tinh (từ Châu Mỹ La Tinh) và những người khác đã là động lực khiến tay súng ở El Paso đã lái xe hơn cả 8 tiếng đồng hồ đến biên giới để tìm những kẻ “xâm lăng” mà ông đã cảnh cáo. Trong một bản tuyên ngôn, tay súng này đã viết rằng cái nhìn của hắn “có trước” (cái nhìn) của ông Trump), nhưng ngôn từ của hắn lại giống ngôn từ của Tổng thống một cách kỳ lạ. (Tay súng này) viết: “Cuộc tấn công này là một sự đáp trả trước cuộc “xâm lăng” của người nói tiếng Tây Ban Nha tại Texas”. Ít nhứt với tư cách là tổng thống, ông Trump đã “chúc lành” cho những chủ đích đen tối và xấu xa của tay súng này. Có một điều mà chúng ta có thể chắc chắn là Tổng thống sẽ tiếp tục châm ngòi và khích động những kẻ cuồng dại lao đầu vào những hành động sát nhân nếu ông tiếp tục miệt thị người da đen và da màu.

Ngôn ngữ chống di dân thô lỗ của Tổng thống là điều không thể chấp nhận được. Vấn đề không phải là tư cách thiếu lịch sự, vấn đề cũng không phải các chính sách sai lầm hay cách ăn nói bỗ bã của ông mà là những lời nói không cần thiết đang ngày càng gây nguy hại cho nhiều người. Nếu ông Trump vẫn tiếp tục tuôn ra những lời nói thóa mạ thì những kẻ uất hận và bị tra tấn như tên giết người hàng loạt tại El Paso sẽ tiếp tục hiểu (những lời nói của) ông một cách nghiêm chỉnh. Và sẽ có nhiều cuộc tắm máu hơn, nhiều mạng sống hơn sẽ bị cướp đi, sẽ có nhiều khổ đau và chấn thương hơn và một lối sống ngày càng xuống cấp hơn cho mọi người Mỹ.

Trump cần phải học bài học khủng khiếp mà tôi đã học được là: lời nói quan trọng, đó là cả vấn đề sinh tử!

(Rob Schenck, My Words Led to Violence. Now Trump’s Are Too

https://time.com/5645371/trump-rhetoric-violence/)

(Rob Schenck là một mục sư tin lành, đã từng tranh đấu cho Tổ chức Operation Rescue (Chiến dịch Cứu thoát) và nhiều nhóm chống phá thai trên toàn quốc. Ông hiện đang là chủ tịch của Viện The Dietrich Bonhoeffer tại Washington, D.C và tác giả của cuốn sách “Costly Grace: An Evangelical Minister’s Rediscovery of Faith, Hope and Love” (Ân sủng đắt giá: một Mục sư Tin lành tìm lại được Niềm Tin, Hy Vọng và Tình Yêu)