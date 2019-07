Những lễ hội mùa hè trong những ngày cuối tuần ở vùng đại thủ phủ Toronto

Toronto: Những ngày cuối tuần của cuối tháng 7, với những sóng nóng bao phủ bầu trời, vẫn có hàng loạt những lễ hội mùa hè như đã dự tính.

The Beaches Jazz Festival diễn ra từ lúc 6 giờ chiều cho đến nửa đêm,trong những ngày 25 tháng 7 cho đến ngày 27 tháng 7 trên khúc đường Woodbine Avenue và Beech Avenue.

Trong khi đó quảng trường Yonge-Dundas là nơi cho lễ hội ăn uống miền Trung Đông, the Taste of The Middle East trong hai ngày thứ bảy 27 và ngày chúa nhật 28 tháng 7.

Lễ hội thu hút nhiều người tham dự nhất là lễ hội bia, the Toronto’s Festival of Beer bắt đầu từ ngày thứ sáu 26 tháng 7 và kéo dài cho đến ngày chúa nhật 28 tháng 7 tại quảng trường Exhibition trong khu vực đường Lakeshore gần bờ đại hồ Ontario.

Những khách tham dự có dịp uống thử bia của 90 loại bia khác nhau, cũng như thưởng thức những chương trình văn nghệ của các ban nhạc Public Enemy Radio, Dwayne Gretzky và Ja Rule and Ashanti.