Những khoảnh khắc thể thao độc đáo trong thập niên 2010

3. Tiger Woods và giải The Masters 2019 Tiger Woods đã vượt qua được trở ngại trong nhiều năm bị thương tích và những lộn xộn trong đời sống cá nhân để thắng cúp vô địch The Masters năm 2019. Cho đến khi đạt chiến thắng tại giải The Masters, Woods không thắng một cúp vô địch quan trọng nào kể từ năm 2008. Với chiếc cúp vô địch thứ năm của giải The Masters, Woods đã thắng tổng cộng 15 giải vô địch quan trọng nhất của môn golf, và đứng sau tay golf lẫy lừng Jack Nicklaus ba giải. Không giống như 14 cúp vô địch trước, lần này Woods đã phải lội ngược dòng để đạt chiến thắng.

