NHỮNG KẺ DÃ TÂM

Nợ tiền bạn gái không trả được bèn sát hại

Theo bạn bè của cô gái sinh năm 2000 bị bạn trai sát hại ngay trước ngày cô sang Singapore làm việc, cho biết nạn nhân là một nữ DJ của một số quán bar tại Hà Nội. (DJ -Disc Jockey – là chuyên viên chọn và điều khiển máy chơi nhạc thu âm trong các quán bar hay các buổi tiệc đông người. DJ cũng có thể là người đọc rap hay nói chuyện hấp dẫn trong các bản thu âmCô được mời sang Singapore như cô đã từng làm việc cho họ ở bên ấy.

Liên quan đến vụ án cô gái trẻ 19 tuổi bị sát hại trong nhà trọ như đã nói trên, ngày 18/6/2019, công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã tạm giữ nghi phạm Nguyễn Duy Cường (25 tuổi, quê ở Lào Cai) để điều tra.

Chiều 17/6/2019, công an quận Hoàng Mai nhận được tin báo trên địa bàn quận xảy ra một vụ án mạng tại khu nhà trọ số 31/279 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nạn nhân là cô Vũ Thị Quỳnh Trang, sinh năm 2000, quê quán tại xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, tử vong với nhiều vết thương rất nặng ở cổ.

Qua điều tra, công an xác định nghi phạm là Nguyễn Duy Cường (25 tuổi, quê quán tại Lào Cai). Vào khoảng 12 giờ trưa 17/6/2019, Cường đến phòng Quỳnh Trang chơi và xảy ra mâu thuẫn. Tại đây, Cường đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Cường lấy chiếc xe máy của nạn nhân bỏ trốn. Sau đó, Cường gửi xe máy tại bệnh viện Thanh Nhàn rồi đi xe đò lên Lạng Sơn. Do bị công an truy lùng ráo riết, Cường biết không thể trốn thoát được nên ra đầu thú tại Lạng Sơn với hy vọng được giảm nhẹ hình phạt. Hung phạm đã được di lý về Hà Nội ngay sau đó. Theo công an quận Hoàng Mai, giữa Cường và nạn nhân có quan hệ tình cảm. Thời gian gần đây Quỳnh Trang trở về từ Singapore thì không còn yêu Cường nữa, có thể do muốn níu kéo tình cảm nhưng không được nên hung thủ đã gây án.

Theo một người bạn thân thiết với Quỳnh Trang cho biết, cô làm DJ cho một số quán bar tại Hà Nội trước khi sang Singapore. Mọi người nhận xét Trang là người sống vui vẻ, hòa đồng, được nhiều khán giả quý mến.

Về số tiền 50 triệu đồng do Nguyễn Duy Cường “giũ giùm”

Theo cô Thùy T. – một người bạn của Quỳnh Trang, nạn nhân và tên Cuờng yêu nhau đã khá lâu nhưng tên này vẫn sống bằng tiền vày mượn của bạn gái cùng nhiều người khác, ăn chơi đàn đúm và vẫn còn “giữ giùm” Quỳnh Trang số tiền 50 triệu đồng do Quỳnh Trang gửi, y tiêu xài hết, không có tiền trả.

Theo lời Thuỳ T. kể lại, trước khi bị tên Cường sát hại, đã nhiêu lần Quỳnh Trang bị tên này dí dao vào cổ trong những lần gây lộn dữ dội. Cô bạn tên Thuỳ T. nhận định: “Có thể Quỳnh Trang bị tên Cường sát hại khi đòi tên này số tiền 50 triệu đồng”.

Đại diện UBND xã Đức Lý (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) cho biết, gia đình nạn nhân thuộc diện khó khăn, bố mẹ sống ly thân từ lâu, sau đó Quỳnh Trang lên Hà Nội buôn bán cùng mẹ, còn đứa em trai 10 tuổi thì sống với bố ở quê trong căn nhà cũ dột nát không có tiền sửa.

Cái chết bất ngờ

Yêu nhau đã khá lâu, buổi tối đi làm ở các quán bar, nếu đem theo số tiền lớn đã dành dụm đựợc thì bất tiện, mà cất trong phòng trọ lại không bảo đảm. Bởi vậy cô gái trẻ tin tưởng, gửi người yêu giữ giùm để khi nào cần tiêu gì thì lấy dần chứ gửi ngân hàng cũng khó vì không phải lúc nào muốn rút cũng được. Nhưng khi biết bạn trai là kẻ ăn chơi sa đọa, nợ nần như chúa chổm và thường lăng nhăng với nhiều cô gái khác, Quỳnh Trang bèn hỏi để lấy lại số tiền 50 triệu đồng (tức khoảng hơn 2.000 đô la Mỹ) mình đã tích góp từ bấy lâu nay. Nhưng Cường đã tiêu xài hết, cứ nói dối quanh co, hai người trở thanh mâu thuẫn, luôn luôn gây lộn với nhau.

Ông chủ khu nhà trọ cho biết nạn nhân thuê phòng ở cùng với mẹ được khoảng 5 tháng nhưng lại thuê hai phòng khác nhau. Mẹ của cô thường đi bán xôi, bánh bao ở khu vực Đền Lừ (quận Hoàng Mai). Sau đó, Cường đến ở chung cùng phòng trọ của Trang như hai vợ chồng từ đầu năm 2019 cho đến khi cô sang làm ở Singapore khoảng chừng 3 tháng thì hắn khoá cửa, trả chìa khoá, nói khi nào cô Trang về xem cô có ở tiếp hay không.

“Khi thuê phòng, cô Trang nói thuê với mẹ, mỗi người một phòng vì cô đi làm buổi tối, sợ ban đêm về muộn làm mẹ mất ngủ nên tôi cũng yên tâm, không lấy gì làm ngạc nhiên. Ít lâu sau, Cường đến ở chung với cô, tôi cũng đành chịu vì cô có trả thêm tiền điện nước dùng cho 2 người. Thế rồi cô Trang đi Singapore cỡ chừng 3 tháng rồi về và cho biết sắp tới sẽ lại đi nữa. Sau khi cô Trang về, không thấy Cường đến ở chung nữa nhưng thỉnh thoảng đến chơi và hai người luôn luôn cãi lộn, thậm chí đánh chửi nhau, hàng xóm phải sang can ngăn. Nghe đâu do cô Trang không yêu nó nữa hay do vấn đề tiền bạc gì đó. Không ngờ cái thằng trông nứt mắt ranh, da dẻ trắng trẻo giống như thư sinh mà lại đang tay giết ngay chính người yêu của mình, cả xóm không ai ngờ nổi. Thằng đó thế nào cũng bị tử hình hay ít nhất cũng bị tù chung thân”. “Nghe nói nó định trốn sang Trung Quốc nhưng không có tiền mà đi theo đường tiểu ngạch lại không biết đường nên đành trở lại Lạng Sơn và ra đầu thú…”.

Ông Trần Việt Dũng, trưởng công an xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cho biết:

“Gia đình Quỳnh Trang thuộc diện khó khăn, 4 người gồm bố, mẹ, Quỳnh Trang và đứa em trai sống trong căn nhà dột nát. Mấy năm trước, mẹ Quỳnh Trang đi xuất khẩu lao động nước ngoài, sau đó về quê được một thời gian lại định đi nữa nhưng chồng không đồng ý. Hai người xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến ly thân. Quỳnh Trang theo mẹ ra Hà Nội phụ mẹ buôn bán và để dành tiền học nghề “đi dây” (DJ) gì đó, còn đúa em trai 10 tuổi ở nhà với bố. Ông bố cũng hiền lành, sinh sống bằng nghề làm ruộng. Từ nhỏ tới lớn Quỳnh Trang ngoan ngoãn lắm, gặp ai cũng chào hỏi tử tế, ai cũng quý mến. Lớn lên, ra Hà Nội, nghe nói nó học nghề “đi dây” tôi không hiểu là nghề gì nhưng chắc cũng có tiền nên thỉnh thoảng thấy nó cũng có gửi về giúp bố nuôi đứa em trai. Nó chết bất ngờ, ai cũng thương tiếc, mẹ nó gào la, khóc hết nước mắt, đem xác con về chôn cất tại đất làng. Cái dại của nó là quen biết với đứa chẳng ra gì, giá cứ ở bên Singapore, làm ăn ở bên ấy lại xong chuyện. Bên mình nhiều đứa dữ quá”.

Đúng thế, bên mình nhiều đứa dữ quá, giết người dễ như chơi, sau đó mới biết sợ, trốn chui trốn nhủi nhưng cũng không thoát.

Sát hại vợ cũ vì không được hôn con

Ngày 2/1/2019, công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Võ Tấn Thành (28 tuổi, cư ngụ tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân là chị Phan Thị Thu Hiền, 25 tuổi, ở xã Thanh Tuyền, cùng huyện Dầu Tiếng, vợ cũ của Thành.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 11h trưa ngày 1/1/2019, Thành đến nhà chị Hiền để thăm con nhưng chị Hiền không có nhà. Lúc này chỉ có con gái 5 tuổi và người cháu trai gọi chị Hiền bằng cô ruột tên Phan Thanh Huy (19 tuổi) ở nhà.

Khi Thành chạy đến hỏi thăm và ôm hôn con gái thì cháu bé khóc rồi đẩy bố ra. Thành ngạc nhiên hỏi tại sao, cháu bé thành thật trả lời: “Má dặn không cho ba hun. Má ghét ba lắm”. Thành tức giận, ngồi chờ chị Hiền về để hỏi cho ra lẽ tại sao lại dạy con như vậy.

Mãi 13 giờ chiều chị Hiền đi công chuyện mới về đến nhà. Giữa hai người xảy ra cãi cọ. Thành tức giận chạy vô bếp vớ lấy con dao phay, chạy ra chém chị Hiền. Thấy vậy, người cháu chị Hiền tên Huy tri hô hàng xóm và nhào vô gỡ tay Thành ra, giật lấy con dao. Chính cánh tay mặt của Huy cũng bị chém, thương tích khá nặng, con dao rớt xuống đất. Biết Thành to con, khoẻ mạnh, mình không thể chống cự lại được trong khi cánh tay mặt cũng bị chém, máu chảy ướt đẫm rất đau, Huy bèn đá con dao ra xa, dùng tay trái quơ lấy rồi bỏ chạy. Thành mất “võ khí”, vơ được cây kéo thợ may trên chiếc bàn máy khâu chị Hiền vẫn dùng để cắt vải, may đồ cho khách hàng, y bèn dùng chiếc kéo đó đuổi theo đâm liên tiếp, chị Hiền gục xuống.

Khi hàng xóm chạy đến thì tến Thành đã chạy trốn vào khu vườn cao su gần đấy. Mọi người kêu xe đưa chị Hiền và cháu Huy đến bệnh viện huyện thì chị Hiền đã chết.

Đến 17 giờ cùng ngày, công an tìm không thấy Thành vì các lô cao su quá rộng, họ bèn thả chó nghiệp vụ ra truy lùng, đến 19 giờ thì bắt được hung thủ.

Cây kiếm Nhật

Do có tình cảm với anh Đ.A.T, 45 tuổi, chủ một tiệm vàng ở quận 1 Sài Gòn nhưng anh không để ý, Tôn Thị Thanh Thảo, một cô “gái mới”, 33 tuổi, ở quạn 10, bèn lên mạng mua một cây kiếm Nhật rồi tìm cách… chém cả hai vợ chồng anh T. để thoả lòng uất ức do tình yêu không được anh T.đền đáp.

Ngày 5/3/2019, công an quận 1 Sài Gòn cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý Tôn Thị Thanh Thảo (sinh năm 1986) về hành vi “cố ý gây thương tích cho người khác”.

Theo đó, tối 28/2/2019, anh Đ.A.T (sinh năm 1974, chủ một tiệm vàng ở Quận 1) chở vợ bằng chiếc xe tay ga, lưu thông trên đường Cống Quỳnh (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) thì bị Thảo điều khiển xe gắn máy bảng số 59U1–396.10 đuổi theo.

Anh T. chưa hiểu chuyện gì thì bất ngờ Thảo vung cây kiếm Nhật chém thẳng vào cánh tay anh T. , chiếc xe lảo đảo, cả hai vợ chồng té xuống đường, Thảo không kịp chém vợ anh T. nên bèn tăng ga bỏ chạy. Anh T. ngồi dậy, tri hô, dân chúng đuổi theo, nhiều người đón đầu bắt được Thảo, đưa cả ngưới và xe về công an phường Nguyễn Cư Trinh. Anh T. được đưa tới bệnh viện băng bó vết thương còn vợ anh thì chỉ bị trầy sứt nhẹ.

Tại cơ quan công an, Thảo khai quen biết với vợ chồng anh T. từ lâu, rất có cảm tình với anh nhưng anh không để ý đến mình. Hơn nữa lại thấy vợ chồng anh T. rất hạnh phúc, nào là chủ tiệm vàng giàu có ở Quận 1, nào là con cái đề huề, một trai, một gái rất dễ thương; cứ mỗi lần đi đâu thì chị P. vợ anh T. lại ngồi đằng sau ôm qua bụng chồng trông rất thân thiết nên Thảo tức, muốn “xử” cho bõ ghét.

Hồi đầu tháng 4/2018, Thảo đã từng ra ngoài Bắc chơi, lên cửa khẩu Lạng Sơn mua một khẩu súng lục bắn đạn bi của Trung Quốc, về bắn vào tiệm vàng nhà anh T bể tủ kính mà anh T. vẫn không biết là tủ bị ai bắn.

Gần đây Thảo lên mạng đặt mua cây kiếm Nhật và đuổi theo vợ chồng anh T gây ra vụ án. Công an tiếp tục điều tra để truy tố Thảo ra toà.

Bỏ cyanuya cực độc vào trà sữa để sát hại chị họ vì mê anh rể

Ngày 3/1/2020, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lại Thị Kiều Trang (26 tuổi, quê quán tại thôn 4, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Theo lời khai của Lại Thị Kiều Trang, từ tháng 1/2019, giữa Kiều Trang và anh Quang, anh rể, chồng chị H.Y, con ông bác anh ruột của mẹ Kiều Trang (ở ngoài Bắc và trong Nam nhiều người gọi bằng cậu) nảy sinh tình cảm. Khoảng tháng 10/2019, anh Quang ân hận, muốn chấm dứt mối quan hệ trái đạo lý này khiến Trang rất buồn.

Đầu tháng 11/2019, Kiều Trang tìm mua chất độc cyanuya trên mạng để tự tử. Nhưng do ghen với chị H.Y (điều dưỡng viên bệnh viện Thái Bình) nên Kiều Trang nảy sinh ý định giết người chị con ông bác của mình.

Biết chị H.Y thích uống trà sữa, ngày 2/12/2019, Trang mua về nhà và dùng ống tiêm bơm cyanuya vào ly trà sữa rồi đem đến Bệnh viện Thái Bình, giả là người nhà bệnh nhân gửi cho chị H.Y. để cảm ơn.

Do chị H.Y không có mặt tại bệnh viện nên Trang gửi bịch ny lông đựng cốc trà sữa cho một điều dưỡng viên khác nhờ chuyển cho chị H.Y.

Khoảng 10 giờ sáng, chị N.T.H (một bạn đồng nghiệp rất thân với chị H.Y) thấy bịch ny lông đựng cốc trà sữa để trên bàn, nghe nói là của người nhà bệnh nhân gửi cho chị H.Y mà bữa đó chị H.Y đến phiên được nghỉ, của chẳng đáng bao nhiêu nên chị N.T. H “uống giùm”. Chị N.T.H gục xuống chết ngay tại chỗ. (Chú thích: Cyanuya hay Xyanua Kali còn gọi là thạch tín là một hợp chất hoá học có công thức là KCN, cực độc , cấm bán ngoài thị trường, màu trắng đục giống như đường phèn, có thể ở dạng rắn hoặc hoà tan trong nước, mùi hơi thơm giống như mùi hạnh nhân. Người nào uống lầm phải cyanuya sẽ chết ngay lập tức, cứu không kịp dù uống rất ít.- ĐD).

Sau khi vụ “trà sữa” nói trên bị phát giác do chị điều dưỡng được Kiều Trang gửi trà sữa cho chị H.Y có biết mặt Kiều Trang, do đó Kiều Trang đã bị bắt. Chị H.Y may mắn thoát chết nhưng cũng hết hồn, không ngờ cô em họ lại ghê gớm, vô lương tâm và phi nhân tính đến thế!

